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Як розморозити лобове скло взимку: корисні поради водіям

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
29 грудня, 18:33
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Пальне можна заощадити, а омивач для скла зробити самостійно.
Як розморозити лобове скло
Як розморозити лобове скло / Фото: Колаж: Сьогодні

Зимові морози приносять безліч неприємностей та клопоту автомобілістам. Прийшли вранці на стоянку, а скло на вашій машині зледеніло ? Їхати не можна доти, доки не буде видалена крижана кірка з лобового та бокового скла. Існує кілька способів, як це можна зробити навіть у сильний мороз.

Як розморозити лобове скло: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Скребок

Як розморозити скло в машині / Фото: pinterest
Як розморозити скло в машині / Фото: pinterest

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Найпопулярніший спосіб звільнити скло від льоду – це скористатися скребком, який саме для цього і призначений . Але він не позбавлений недоліків: навіть тонкий шар крижаної кірки не завжди піддається, і на це йде багато часу та сил. Та й подряпини на склі можуть з'явитися.

  • Лайфхак 2. Піч

Як розморозити скло в машині / Фото: pixabay
Як розморозити скло в машині / Фото: pixabay

Включити мотор та прогріти машину зсередини , щоб скло розмерзлося – спосіб перевірений і безвідмовний, але дуже довгий, забирає і час, і пальне. А воно зараз зовсім недешеве.

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  • Лайфхак 3. Покривало

Як розморозити скло в машині / Фото: pixabay
Як розморозити скло в машині / Фото: pixabay

Доволі старий спосіб відігріти лобове скло – залишити на ньому ковдру або накидку. Це не дасть утворюватися льоду на склі. Але при перепадах температури та дощі сама тканина може примерзнути до машини.

  • Лайфхак 4. Розморожувач

Один з найефективніших засобів проти льоду на склі авто є спеціальні рідини. Цей засіб вступає в реакцію з льодом , перетворюючи його на воду. А далі можна видалити його з машини, орудуючи щіткою та не пошкоджуючи скло.

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  • Лайфхак 5. Спирт

Як розморозити скло в машині / Фото: pixabay
Як розморозити скло в машині / Фото: pixabay

Щоб не витрачати гроші на розморожувачі, аналогічний засіб можна зробити самим. Вам знадобиться флакон-розпилювач, який наповнюється сумішшю спирту та води в пропорції приблизно 1:2 . Якщо замість спирту взяти горілку, її, відповідно, потрібно налити трохи більше. Далі залишається бризнути на скло з розпилювача.

  • Лайфхак 6. Омивач

У флакон-розпилювач налийте звичайний зимовий омивач для лобового скла. Завдяки спирту, що міститься в ньому, він також добре працює очищувачем від крижаної кірки. Але не варто зношувати механізм омивача і щіток, краще вручну збризкати рідиною все зледеніле скло.

  • Лайфхак 7. Оцет

Якщо раптом під рукою не виявилося потрібних засобів, а їхати треба, можна скористатися більш радикальним методом – оцтом. Для цього три частини оцту розводять в одній частині води і бризкають на скло. Але не зловживайте цим методом, тому що металеві та гумові частини вашого авто зазнають ризику корозії.

  • Лайфхак 8. Сіль

Також проти льоду непогано працює сольовий розчин: 2-3 ст. ложки солі на 1 л води . Воду візьміть теплу, щоб сіль швидше розтанула. Але не поливайте скло гарячою рідиною, а дочекайтеся, щоб охолола, тому що від контрасту температур воно може тріснути. Майте на увазі, що сіль також небезпечна для заліза та гуми, а тому метод допустимий у поодиноких випадках.

  • Лайфхак 9. Холод

Як розморозити скло в машині / Фото: unsplash
Як розморозити скло в машині / Фото: unsplash

Клин клином вибивають. А точніше – після того, як машину поставили на холоді, на певний час відчиніть дверцята та провітріть салон, щоб температура ззовні та всередині зрівнялася . Тоді на склі не утворюється іній та лід.

Раніше ми розповідали, як підготуватися до подорожі машиною.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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