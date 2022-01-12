Як знизити вологість у будинку: ТОП-8 ефективних способів

Як зменшити вологість повітря в квартирі та будинку: ефективні способи / Фото: Колаж: Сьогодні

Підвищена вологість , особливо в міжсезоння та холодну пору року – проблема квартир і будинків у багатьох людей. Вогкість і вологість вище 60% – це не лише неприємно на дотик, але ще й шкідливо для здоров'я, тому що дуже швидко призводить до утворенню цвілі та грибка.

Існує кілька дієвих способів, як прибрати вологість у приватному будинку чи квартирі . Пройдіться по всіх пунктах наших лайфхаків, і у вашому будинку стане сухіше та комфортніше.

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Як знизити вологість у будинку: лайфхаки

Лайфхак 1. Вентиляція

Як осушити повітря у квартирі / Фото: pinterest

Найперший крок при підвищеній вологості в будинку – це перевірити та встановити вентиляцію. Будинок повинен "дихати", а робить він це саме через вентиляційні отвори, труби, канали . Тож усі ці пристрої мають бути справними і нормально функціонувати.

Лайфхак 2. Витяжка

Як осушити повітря у квартирі / Фото: pinterest

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Додатковий помічник у будинку для усунення пари – це витяжка на кухні. Обов'язково вмикайте її під час приготування їжі , особливо якщо варите суп або кип'ятите воду – пара виходитиме через витяжку над плитою, а не осідатиме на стінах, дверях і стелі.

Лайфхак 3. Опалення

Як осушити повітря у квартирі / Фото: pinterest

Якщо вдома не лише сиро, а ще й холодно, це сприяє підвищеній вологості. Варто замислитися про додаткове джерело тепла та періодично піднімати температуру в кімнатах, включаючи обігрівач або розтоплюючи камін.

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Лайфхак 4. Провітрювання

Як осушити повітря у квартирі / Фото: pinterest

У холодну пору року не варто ігнорувати цю процедуру. І навіть у мороз потрібно хоча б на кілька хвилин регулярно відкривати вікна для провітрювання квартири. А особливо це слід робити, коли вдома сохне білизна або готується їжа – вологи поменшає у всіх приміщеннях.

Лайфхак 5. Сонце

Як осушити повітря у квартирі / Фото: pinterest

Ще одна маніпуляція із вікнами – тримати їх незаштореними у сонячну погоду . Сонячні промені нагрівають скло, а також потрапляють у кімнату, сприяють її кращому просушуванню та перешкоджають утворенню вогкості на стінах.

Лайфхак 6. Кімнатні рослини

Як осушити повітря у квартирі / Фото: pinterest

Багато кімнатних рослин не лише прикрашають кімнату, але ще й приносять користь як поглиначі вологи. Здавалося б, поливаючи їх, ми, навпаки, додаємо воду. Насправді рослини здатні поглинати надлишок води з повітря , роблячи його сухіше і чистіше. До таких природних вологопоглиначів відносяться, наприклад, сукуленти, кактуси, орхідеї, папороть, тиландсія, хлорофітум, спатифілум, мох тощо.

Лайфхак 7. Силікагель

Як осушити повітря у квартирі / Фото: pinterest

Зменшити вологість у кімнатах можна за допомогою таких речовин, як силікагель – наповнювач котячих туалетів, а також пісок, тирса, деревне вугілля і навіть спеції. Можна пошити красиві мішечки або подушечки і наповнити їх тирсою чи спеціями – ви отримаєте два в одному. Це і прикраса, і вологопоглинач.

Лайфхак 8. Побутовий осушувач повітря

Як осушити повітря у квартирі / Фото: pinterest

Зробити повітря значно сухішим допоможе побутова техніка, яка спеціально для цього призначена. Сучасні моделі надають користувачам величезний вибір вологопоглиначів , що здатні щодня вилучати з повітря 10-20 літрів вологи, а також очищати його від мікробів та виконувати функцію вентилятора.

Раніше ми розповідали, як прибрати цвіль з чайника.