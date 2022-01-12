Как снизить влажность в доме: ТОП-8 эффективных способов

Как уменьшить влажность воздуха в квартире и доме: эффективные способы / Фото: Коллаж: Сегодня

Повышенная влажность , особенно в межсезонье и холодное время года – проблема квартир и домов у многих людей. Сырость и влажность выше 60% – это не только неприятно наощупь, но еще и вредно для здоровья, потому что очень быстро приводит к образованию плесени и грибка.

Есть несколько действенный способов, как убрать влажность в частном доме или квартире . Пройдитесь по всем пунктам наших лайфхаков, и в вашем доме станет суше и комфортнее.

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Как снизить влажность в доме: лайфхаки

Лайфхак 1. Вентиляция

Как осушить воздух в квартире / Фото: pinterest

Самый первый шаг при повышенной влажности в доме – это проверить и установить вентиляцию. Дом должен "дышать", а делает он это как раз через вентиляционные отверстия, трубы, каналы . Так что все эти приспособления должны быть исправными и нормально функционировать.

Лайфхак 2. Вытяжка

Как осушить воздух в квартире / Фото: pinterest

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Дополнительный помощник в доме для устранения пара – это вытяжка на кухне. Обязательно включайте ее во время приготовления еды , особенно если варите суп или кипятите воду – пар будет выходить через вытяжку над плитой, а не оседать на стенах, дверях и потолке.

Лайфхак 3. Отопление

Как осушить воздух в квартире / Фото: pinterest

Если в доме не только сыро, но еще и холодно, это способствует повышенной влажности. Стоит задуматься о дополнительном источнике тепла и периодически поднимать температуру в комнатах, включая обогреватель или растапливая камин.

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Лайфхак 4. Проветривание

Как осушить воздух в квартире / Фото: pinterest

В холодное время года не стоит игнорировать эту процедуру. И даже в мороз нужно хотя бы на несколько минут регулярно открывать окна для проветривания квартиры. А особенно это следует делать, когда в доме сохнет белье или готовится еда – влаги станет меньше во всех помещениях.

Лайфхак 5. Солнце

Как осушить воздух в квартире / Фото: pinterest

Еще одна манипуляция с окнами – держать их незашторенными в солнечную погоду . Солнечные лучи нагревают стекло, а также попадают в комнату, способствуют ее лучшему просушиванию и препятствуют образованию сырости на стенах.

Лайфхак 6. Комнатные растения

Как осушить воздух в квартире / Фото: pinterest

Многие комнатные растения не только украшают комнату, но еще и приносят пользу как поглотители влаги. Казалось бы, поливая их, мы наоборот добавляем воду. На самом деле растения способны поглощать избыток воды из воздуха , делая его суше и чище. К таким естественным влагопоглотителям относятся, к примеру, суккуленты, кактусы, орхидеи, папоротники, тилландсия, хлорофитум, спатифиллум, мхи и другие.

Лайфхак 7. Силикагель

Как осушить воздух в квартире / Фото: pinterest

Уменьшить влажность в комнатах можно с помощью таких веществ как силикагель – наполнитель кошачьих туалетов, а также песок, опилки, древесный уголь и даже специи. Можно пошить красивые мешочки или подушечки и наполнить их опилками или специями – вы получите два в одном. Это и украшение, и влагопоглотитель.

Лайфхак 8. Бытовой осушитель воздуха

Как осушить воздух в квартире / Фото: pinterest

Сделать воздух значительно суше поможет бытовая техника, которая специально для этого предназначена. Современные модели предоставляют пользователям огромный выбор влагопоглотителей , которые способны ежедневно изымать из воздуха 10-20 литров влаги, а также очищать его от микробов и выполнять функцию вентилятора.

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