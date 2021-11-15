Як прибрати цвіль із чайника / Фото: Колаж: Сьогодні
Не встежили, вчасно не викинули заварку і не помили чайник – і ось уже в посуді завелася пліснява, з'явився затхлий запах та зіпсував настрій. Не біда, це можна виправити за допомогою підручних засобів, хоча повозитися доведеться. Раніше ми вже розповідали, як прибрати цвіль у ванній, а тепер поговоримо про посуд.
Як прибрати цвіль із чайника: лайфхаки
- Лайфхак 1. Гаряча вода
Плісневі відкладення можна прибрати за допомогою гарячої води з додаванням посудного миючого засобу. Для початку бажано прибрати наліт папером, наприклад, серветкою або газетою, а вже потім приступати безпосередньо до миття. Залийте гарячою водою чайник , помийте і потріть його, як звичайний посуд, а потім ретельно прополощіть.
- Лайфхак 2. Кип'ятіння
Видаліть плісняву з чайника, помістіть його в каструлю, залийте водою з крутим розчином харчової соди, поставте на вогонь і кип'ятіть 20-30 хвилин . Грибки та спори в окропі загинуть, а посуд продезінфікується.
- Лайфхак 3. Обробка оцтом
Щоб позбутися запаху плісняви , змочіть в оцті губку і протріть посуд. Потім дайте висохнути та вимийте гарячою водою.
- Лайфхак 4. Перекис водню
Можна позбутися цвілі 3%-м перекисом водню. Чайник спочатку потрібно помити, щоб зняти видимий наліт, а потім налити в нього засіб і дати постояти 20-30 хвилин . Після цього добре промити в гарячій воді.
- Лайфхак 5. Сода
Додайте в харчову соду трохи води та зробіть кашку. Нанесіть її на помитий посуд та залиште, щоб сода висохла . Після цього ретельно помийте. Така обробка забирає і неприємний запах.
- Лайфхак 6. Духовка
Якщо у вас глиняний заварочник, вивести із нього плісняву можна в духовці. Помийте чайник від плісняви, наберіть у нього просту воду та поставте в духовку, після чого прогрійте протягом півгодини за високої температури і залиште до остигання. Потім ще раз добре промийте.
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