Як прибрати цвіль із чайника / Фото: Колаж: Сьогодні

Не встежили, вчасно не викинули заварку і не помили чайник – і ось уже в посуді завелася пліснява, з'явився затхлий запах та зіпсував настрій. Не біда, це можна виправити за допомогою підручних засобів, хоча повозитися доведеться. Раніше ми вже розповідали, як прибрати цвіль у ванній, а тепер поговоримо про посуд.

Як прибрати цвіль із чайника: лайфхаки

Лайфхак 1. Гаряча вода

Як прибрати цвіль / Фото: pinterest

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Плісневі відкладення можна прибрати за допомогою гарячої води з додаванням посудного миючого засобу. Для початку бажано прибрати наліт папером, наприклад, серветкою або газетою, а вже потім приступати безпосередньо до миття. Залийте гарячою водою чайник , помийте і потріть його, як звичайний посуд, а потім ретельно прополощіть.

Лайфхак 2. Кип'ятіння

Видаліть плісняву з чайника, помістіть його в каструлю, залийте водою з крутим розчином харчової соди, поставте на вогонь і кип'ятіть 20-30 хвилин . Грибки та спори в окропі загинуть, а посуд продезінфікується.

Лайфхак 3. Обробка оцтом

Як прибрати цвіль / Фото: pinterest

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Щоб позбутися запаху плісняви , змочіть в оцті губку і протріть посуд. Потім дайте висохнути та вимийте гарячою водою.

Лайфхак 4. Перекис водню

Можна позбутися цвілі 3%-м перекисом водню. Чайник спочатку потрібно помити, щоб зняти видимий наліт, а потім налити в нього засіб і дати постояти 20-30 хвилин . Після цього добре промити в гарячій воді.

Лайфхак 5. Сода

Як прибрати цвіль / Фото: pinterest

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Додайте в харчову соду трохи води та зробіть кашку. Нанесіть її на помитий посуд та залиште, щоб сода висохла . Після цього ретельно помийте. Така обробка забирає і неприємний запах.

Лайфхак 6. Духовка

Як прибрати цвіль / Фото: pinterest

Якщо у вас глиняний заварочник, вивести із нього плісняву можна в духовці. Помийте чайник від плісняви, наберіть у нього просту воду та поставте в духовку, після чого прогрійте протягом півгодини за високої температури і залиште до остигання. Потім ще раз добре промийте.

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Раніше ми розповідали, як почистити мікрохвильову піч підручними засобами.