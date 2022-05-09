Як виростити троянду в картоплі: поради дачникам

Як виростити троянду в картоплі / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні
Троянди – гарні, красиві, благородні квіти, які стануть гідною прикрасою будь-якого саду. Але й водночас примхливі, бо виростити їх буває не так просто.
Але якщо ви не боїтеся труднощів і, до того ж, любите експерименти, пропонуємо вам спробувати цікавий метод вирощування живців троянд – у картоплі .
Які троянди можна виростити у картоплі
Для розведення троянд живцюванням краще брати вітчизняні районовані сорти . Непогано приживаються троянди червоних та рожевих сортів. Найкраще для розведення живцями підходять плетисті, карликові, поліантові та кущові троянди. А ось привізні квіти, оброблені хімікатами та консервантами, рідко виживають.
Суть висаджування квітів у картоплю
Спосіб розмноження троянди в картоплі вважається одним із найпростіших, особливо для початківців. У цьому випадку живці перед висадженням у землю поміщаються у бульбу, яка в достатній кількості дає рослинам поживні речовини : крохмаль, вітаміни, фітогормони та вологу. Крім того, картопля захищає троянду від переохолодження, висихання, різних шкідників та збудників хвороб. Але майте на увазі, що приблизно 15% саджанців із розвиненою кореневою системою після пересадки у грунт не приживаються.
Що потрібно для вирощування троянди
- живці троянди;
- середні картоплини;
- стимулятор зростання кореневої системи, наприклад, кореневін, мед або сік алое, розведені у воді;
- горщик із ґрунтом;
- банка, пластикова пляшка або поліетиленовий пакет.
Як посадити троянду в картоплю
- У кожній картопліні видаліть паростки і гострим предметом зробіть отвір глибиною 2,5-3 см
.Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
- Зі стебла троянди наріжте живці з 2-3 міжвузлями
. Верхній та нижній зрізи мають бути не більше 1 см від листових черешків. Також потрібно прибрати частину листових пластин, щоб площа випаровування з них була меншою.Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
- Зануріть нижній кінець черешка в укоренювач, а потім вставте в отвір у картоплі так, щоб нижня брунька виявилася всередині
.Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
- Помістіть бульбу із пагоном у горщик із ґрунтом, зверху засипте землею
і полийте водою.Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
- Накрийте черешок банкою або пакетом, щоб створити тепличні умови
. Періодично їх потрібно знімати, щоб рослини провітрювалися.Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
- Приблизно за 1-1,5 місяці у троянди з'явиться коріння
. Висаджені таким чином паростки слід регулярно поливати водою із додаванням цукру з розрахунку: 1-2 ч. ложки на склянку води. За два тижні троянди можна починати привчати до умов відкритого ґрунту, поступово збільшуючи час провітрювання, а потім зовсім зняти захист.Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
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