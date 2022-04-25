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Як зайнятися городом і що легко росте: поради для початківців

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25 квітня, 18:45
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Найменш вибагливі овочі, які ростуть на городі і дадуть урожай без особливих знань дачника.
Город для початківців: що посадити
Город для початківців: що посадити / Фото: Pinterest, Pexels, Колаж: Сьогодні

Якщо ви раніше в принципі не займалися рослинами або переїхали на нову ділянку і хотіли б посадити город, перед вами стане вибір, що посадити .

Дачникам- початківцям, зрозуміло, хочеться, щоб виросло все відразу і побільше . Але при цьому досвіду у землеробстві їм явно бракує. Логічно розпочати з посадки таких культур, догляд за якими не вимагатиме багато часу, знань та сил, а врожай порадує своїм достатком.

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Які рослини найкраще посадити на городі початківцям: поради

1. Салат. До нього відносяться: листовий салат, латук, шпинат, крес-салат. Ці рослини абсолютно невибагливі, їх навіть можна посадити у горщики на підвіконні. Вони не бояться бур'янів, бо самі активно розростаються та пригнічують небажану рослинність на грядці. Зелень любить сонячне світло та помірний полив, насіння можна висаджувати з весни прямо у ґрунт.

Зелень не вимагатиме багато зусиль / Фото: pinterest
Зелень не вимагатиме багато зусиль / Фото: pinterest

2. Зелень. Інший варіант звичної зелені – це кріп, кінза, петрушка. Цим рослинам потрібна хоч трохи окультурена земля – тобто. перш ніж її сіяти, ґрунт потрібно перекопати, розпушити та видалити кореневища бур'янів, конкуренцію з якими складно витримати.

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3. Редис. Вважається абсолютно невибагливою культурою. Він стійкий до зворотніх весняних заморозків. Насіння редиски висаджують у борозенки на глибину 1,5-2 см і на відстані 4-5 см одне від одного. Рослина любить сонце і не потребує надмірного зволоження ґрунту.

4. Картопля. У перший рік обов'язково варто виростити цей коренеплід. Його садять у лунки на глибину приблизно 20 см, з відстанню 50 см. У процесі зростання достатньо кілька разів присипати землю до пагонів і помірно поливати їх. Якщо ґрунт вологий, картоплю добре висаджувати в гребені і високо підгортати, а якщо жарко, сухо та вітряно – краще висадити в канавки та замульчувати скошеною травою.

5. Горох. Цій в'юнкій рослині від вас знадобиться лише підтримка у вигляді опори, а в іншому вона сама себе забезпечить усім необхідним. Горошинки садять у ґрунт на глибину 1 см і поливають двічі на тиждень.

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6. Кабачки. Ця культура любить родючу землю. Для цього можна скосити траву, вирити ямки, насипати насіння, полити та закопати. А скошену траву укласти валиком довкола – вона приглушить бур'яни та згодом стане добривом. Після появи листя зайві рослини прибирають, а найсильніші залишають. Далі кабачкам потрібен лише полив та видалення високих бур'янів.

7. Гарбуз. Він поводиться приблизно так само, як і кабачки, тільки йому потрібно більші площі, бо свої паростки розкидає на кілька метрів навколо. І на відміну від тіньовитривалих кабачків гарбуз більше любить сонце.

Помідори люблять сонце / Фото: pexels
Помідори люблять сонце / Фото: pexels

8. Помідори. У спекотному та сонячному регіоні дуже невибагливі томати. Їх можна посадити у вигляді розсади або посіяти насіння. Низькорослі сорти впораються з вертикальним положенням самі, а ось високорослі вимагатимуть підв'язування. Так вони отримають більше сонця і краще провітрюватимуться, що вбереже їх від хвороб.

Раніше ми розповідали, як і коли сіяти зелень на ділянці. Щоб ваші рослини не засохли, дізнайтесь, як правильно поливати город. А щоб ділянка радувала око, зробіть на ній клумби з багаторічників.

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