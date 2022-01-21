Як витягнути машину із замету: дієві поради

Як правильно виїхати зі снігу: поради автомобілістам / Фото: Колаж: Сьогодні

Зима щедра на неприємності для автомобілістів . Ми вже розповідали, як завести машину, якщо сів акумулятор. Але це не єдина зимова проблема.

Під час рясного снігопаду машина може надійно застрягти в заметі. Але їхати все одно треба. Головне – не метушитися, а спокійно випробувати один чи кілька методів, як вибратися зі снігової пастки .

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Як витягнути машину із замету: лайфхаки

Лайфхак 1. Правильно газувати

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

Для початку огляньте місце пробуксування. Якщо до льоду ще далеко, спробуйте виїхати зі снігу, не сильно газуючи, а навпаки, м'яко натискаючи педаль газу , щоб не застрягти ще глибше в снігу.

Лайфхак 2. Підсилити зчеплення

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

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Під колесо, що буксує, бажано щось підкласти . Залежно від ситуації підійде дошка, гілки, гумовий килимок, лист картонної коробки, шматок фанери, проста ганчірка. Або спеціальні тягові треки.

Лайфхак 3. Домкрат

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

Більш кардинальний спосіб виїхати зі снігу – підкласти під колесо товстий предмет, наприклад, дошку або цеглину. А щоб машина змогла на них піднятися, їй потрібно допомогти домкратом та підкласти предмет безпосередньо під колесо.

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Лайфхак 4. Пісок

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

Ковзаючий під колесами сніг можна спробувати взяти штурмом – тобто розтопити його. Для цього крижану кірку посипають піском або сіллю , під впливом якої вона починає танути, та машина виїде самостійно. Також можна полити сніг під колесами антизамерзайкою.

Лайфхак 5. Розкачати

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

Як і у випадку з брудом, сніг можна подолати, штовхаючи авто, обертаючи кермо або поперемінно газуючи, щоб розкачати машину взад-вперед. Так у авто з'явиться можливість зачепитися колесами за суху і слизьку поверхню.

Лайфхак 6. Відкопати

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

Взимку в багажнику обов'язково має бути лопата – краще сталева саперна. З її допомогою можна виплутатися зі снігового полону і навіть розбити лід.

Лайфхак 7. Буксирувати

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

Якщо є можливість попросити когось про допомогу, то авто, що застрягло в снігу, можна витягнути тросом. В цьому випадку краще брати мотузяні троси – вони рідко рвуться і добре натягуються, що пом'якшує ривок і не дає відірватися буксирувальному гаку.

Лайфхак 8. Ремені та ланцюги

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

Для снігової зимової погоди спеціально придумані протиковзкі ремені та ланцюги, які кріпляться на колеса та рятують від неприємностей на дорозі.

Раніше ми розповідали, як розморозити лобове скло взимку.