Як захистити город від дощу: практичні поради дачникам

Як захистити город від дощу / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Вважається що хороший полив та часті дощі сприятливо впливають на ґрунт та рослини, а значить, підвищують урожай. Але у всьому має бути міра . І багатий полив може дати зворотний ефект – через надлишок води навіть вологолюбні культури можуть серйозно постраждати.

Як уберегти рослини від дощу і що робити з городом після негоди, дізнайтеся в нашій статті.

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Якщо вологість ґрунту перевищує норму 60-70% , то коренева система починає гнити, і в результаті рослини гинуть. Найбільше від рясних опадів страждають помідори, капуста, огірки та інші овочі.

Як захистити город від дощу: лайфхаки

Лайфхак 1. Як захистити від дощу помідори

Як урятувати від дощу помідори / Фото: pixabay

Помідори не дуже люблять надлишок води. Він може викликати загнивання коренів, розповсюдження гнилей листям і зав'язям. Врятувати їх можна, якщо регулярно розпушувати ґрунт . Також можна звести над кущами невеликий навіс для захисту від дощу.

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Лайфхак 2. Як уберегти від надлишку вологи огірки

Як уберегти від дощу огірки / Фото: pixabay

Незважаючи на те, що огірки люблять частий та рясний полив, під час затяжних дощів вони починають страждати від борошнистої роси. Щоб цього не допустити, слід практикувати прополювання та розпушування ґрунту . А у тяжких випадках зможуть допомогти фунгіциди.

3. Як врятувати від дощів капусту

Як врятувати від зливи капусту / Фото: pixabay

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На капусту в сезон дощів нападають слимаки та равлики. Вберегти врожай від паразитів допоможе деревна зола або сухе гашене вапно , які слід розсипати навколо рослин. Також капусту обприскують розчином гірчиці.

Лайфхак 4. Що робити під час дощу з кабачками

Як захистити від дощу кабачки / Фото: pixabay

Кабачки, а також гарбуз, диня тощо страждають від негоди. Їхнє листя прибиває до землі, через що порушується розвиток рослин. Щоб цього уникнути, можна під листя укласти спанбонд .

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