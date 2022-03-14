Як захистити тюльпани від весняних заморозків

Як захистити тюльпани та цибулини від заморозків / Фото: Pixabay

Весна – час цвітіння. І з приходом перших відлиг у садах уже поспішають з'явитися тюльпани. Але часто морози повертаються, що буває згубно для весняних первоцвітів.

Наскільки небезпечні холоди для тюльпанів, якої температури бояться квіти, і як їх уберегти від весняних заморозків ? Дізнайтесь у нашій статті.

Реклама

Як захистити тюльпани від заморозків: лайфхаки

Лайфхак 1. Морозостійкість тюльпанів

Як уберегти тюльпани від морозів / Фото: pixabay

Коли треба бити на сполох? Здебільшого тюльпани не бояться морозів , навіть 20-градусних, і спокійно переносять зиму у ґрунті. Особливо це відноситься до дикорослих сортів. Цибулини садових різновидів квітів також витримують сильні морози при хорошому визріванні та якісному укоріненні.

Лайфхак 2. Паростки тюльпанів

Як уберегти тюльпани від морозів / Фото: pixabay

Реклама

Похолодання може бути небезпечним відразу після бутонізації для тих сортів, які рано зацвітають . Навіть зимові відлиги є небезпечними для всіх сортів тюльпанів, тому що з'являється ризик тифульозу – грибкової хвороби, що призводить до загибелі коріння. Сніг, що випав навесні, завдає удару на листя, яке замерзає і гине. Через це значно знижується кількість цибулин. Також для квітів небезпечна різка та часта зміна морозів та відлиг. Це може спровокувати розрив коренів, які не відновлюються.

Дикорослим і пізньоквітучим сортам тюльпанів не страшні весняні заморозки до -15°С. Підвищений вміст цукру в квіткових бульбах не дає застигати воді. Їхні стебла швидко відновлюються, а число цибулин практично не знижується. При ураженні заморозками суцвіття вони змінюють свою форму, але через деякий час приходять у норму.

Лайфхак 3. Ознаки обмерзання

Як уберегти тюльпани від морозів / Фото: pixabay

Реклама

Через поразку весняними заморозками до -5-10°С головна ознака того, що тюльпани промерзли – це зміна зовнішнього вигляду. Рослина виглядає зів'ялою , квітконоси викривляються, цибулини псуються, дрібнішають, стають м'якими, змінюють колір. Таких краще позбутися через небезпеку виникнення інфекцій.

Лайфхак 4. Профілактика підмерзання кольорів

Незважаючи на морозостійкість, тюльпани можуть постраждати від сильних холодів через високу кислотність ґрунту. Цієї проблеми можна уникнути регулярним підживленням золою. Якщо в регіоні зими малосніжні, є можливість промерзання тюльпанів на глибину до 20 см . Тому висаджувати їх рекомендується не вище цієї глибини. Захистити рослини можуть попереднє підживлення у вигляді мінеральних комплексів з калієм та фосфором .

Лайфхак 5. Як захистити тюльпани під час заморозків

Як уберегти тюльпани від морозів / Фото: pixabay

При раптових весняних заморозках тюльпани, особливо ніжних сортів, слід захистити спеціальними укривними матеріалами, наприклад, спанбондом або лутрасилом. При цьому дуже важливо ретельно стежити за температурою квітів, щоб вони не почали загнивати від перегріву. А після кінця заморозків укривний матеріал потрібно одразу ж прибрати. Цибулини тюльпанів за перших ознак промерзання потрібно перемістити у більш тепле приміщення і обробити протигрибковим препаратом.

Раніше ми розповідали, як готувати ґрунт під посадку: ТОП-5 шкідливих добавок для розсади.