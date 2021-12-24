Як завести та прогріти авто взимку: корисні поради водіям

Як завести машину взимку / Фото: Колаж: Сьогодні

В зимовий морозний сезон найменше хочеться переміщатися у громадському транспорті, але саме цей час для багатьох водіїв стає справжнім випробуванням. Машина в холод не заводиться зовсім або ж стартує із великими труднощами.

Що робити, як завести і прогріти машину на морозі ? Є кілька нескладних лайфхаків, які, можливо, допоможуть вам упоратися з цією проблемою.

Реклама

Як завести машину в мороз: лайфхаки

Лайфхак 1. Розбудити акумулятор

Як завести авто взимку / Фото: unsplash

На морозі помітно знижується потужність акумулятора тому він не може крутити стартер з потрібною швидкістю. Щоб розбудити акумулятор, йому потрібно дати невелике навантаження, наприклад, увімкнути дальнє світло або автомагнітолу. Це трохи розігріє акумулятор, активізуючи хімічні процеси. Головне – не пропустити момент і завести авто, інакше є ризик розрядити батарею.

Лайфхак 2. Робота стартера

Стартер не має сенсу вмикати довше ніж на 20 секунд . Якщо 2-3 спроби не завели авто, потрібно почекати кілька хвилин, а потім повторити. Якщо двигун не запрацював після кількох спроб, доведеться відбуксирувати машину в теплий гараж і вже там після відігрівання можна знову спробувати завестися.

Реклама

Лайфхак 3. Натиснути зчеплення

Як завести авто взимку / Фото: unsplash

У машинах з ручною коробкою передач двигун заводиться натиснутою педаллю зчеплення . Стартеру легше працювати із ізольованою від двигуна коробкою передач. А після того, як машина завелася, потрібно ще потримати натиснутою педаль деякий час і потім дуже плавно відпустити її.

Лайфхак 4. Прикурити

Як завести авто взимку / Фото: unsplash

Реклама

Для запуску двигуна може не вистачати власної енергії, якщо акумулятор не встигає зарядитися. В даному випадку допоможе додаткова зарядка, наприклад, можна "прикурити" від іншого автомобіля. Головне – не переплутати клеми .

Лайфхак 5. Коробка передач

Ще одна практична порада, яка допоможе завести авто: залишаючи його на ніч на вулиці, не ставте на ручне гальмо – так є велика ймовірність примерзання колодок. Краще залиште машину на передачі.

Лайфхак 6. Стоянка

Як завести авто взимку / Фото: unsplash

Якщо немає можливості в сильні холоди тримати машину в опалюваному гаражі, то ставте її на стоянку, що охороняється, щоб на ніч не включати сигналізацію . За рахунок цього додатково не сідатиме акумулятор.

Лайфхак 7. Заміна рідин

Як завести авто взимку / Фото: pinterest

З настанням холодів важливо змінити в автомобілі всі рідини на зимові . Важливо регулярно міняти олію з низькою в'язкістю – це забезпечить легше обертання та запуск двигуна.

Лайфхак 8. Відігріти акумулятор

Як завести авто взимку / Фото: pinterest

Якщо ви знаєте з прогнозу, що настають холоди, і при цьому вам позаріз потрібно буде їхати, то завестися допоможе надійний, хоч і не надто зручний спосіб. Зніміть акумулятор і на ніч заберіть його в тепло, а вранці знову вставте в авто.

Раніше ми розповідали, як підготуватися до подорожі машиною.