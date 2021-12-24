Як завести та прогріти авто взимку: корисні поради водіям

Як завести машину взимку / Фото: Колаж: Сьогодні
В зимовий морозний сезон найменше хочеться переміщатися у громадському транспорті, але саме цей час для багатьох водіїв стає справжнім випробуванням. Машина в холод не заводиться зовсім або ж стартує із великими труднощами.
Що робити, як завести і прогріти машину на морозі ? Є кілька нескладних лайфхаків, які, можливо, допоможуть вам упоратися з цією проблемою.
Як завести машину в мороз: лайфхаки
- Лайфхак 1. Розбудити акумулятор
На морозі помітно знижується потужність акумулятора тому він не може крутити стартер з потрібною швидкістю. Щоб розбудити акумулятор, йому потрібно дати невелике навантаження, наприклад, увімкнути дальнє світло або автомагнітолу. Це трохи розігріє акумулятор, активізуючи хімічні процеси. Головне – не пропустити момент і завести авто, інакше є ризик розрядити батарею.
- Лайфхак 2. Робота стартера
Стартер не має сенсу вмикати довше ніж на 20 секунд . Якщо 2-3 спроби не завели авто, потрібно почекати кілька хвилин, а потім повторити. Якщо двигун не запрацював після кількох спроб, доведеться відбуксирувати машину в теплий гараж і вже там після відігрівання можна знову спробувати завестися.
- Лайфхак 3. Натиснути зчеплення
У машинах з ручною коробкою передач двигун заводиться натиснутою педаллю зчеплення . Стартеру легше працювати із ізольованою від двигуна коробкою передач. А після того, як машина завелася, потрібно ще потримати натиснутою педаль деякий час і потім дуже плавно відпустити її.
- Лайфхак 4. Прикурити
Для запуску двигуна може не вистачати власної енергії, якщо акумулятор не встигає зарядитися. В даному випадку допоможе додаткова зарядка, наприклад, можна "прикурити" від іншого автомобіля. Головне – не переплутати клеми .
- Лайфхак 5. Коробка передач
Ще одна практична порада, яка допоможе завести авто: залишаючи його на ніч на вулиці, не ставте на ручне гальмо – так є велика ймовірність примерзання колодок. Краще залиште машину на передачі.
- Лайфхак 6. Стоянка
Якщо немає можливості в сильні холоди тримати машину в опалюваному гаражі, то ставте її на стоянку, що охороняється, щоб на ніч не включати сигналізацію . За рахунок цього додатково не сідатиме акумулятор.
- Лайфхак 7. Заміна рідин
З настанням холодів важливо змінити в автомобілі всі рідини на зимові . Важливо регулярно міняти олію з низькою в'язкістю – це забезпечить легше обертання та запуск двигуна.
- Лайфхак 8. Відігріти акумулятор
Якщо ви знаєте з прогнозу, що настають холоди, і при цьому вам позаріз потрібно буде їхати, то завестися допоможе надійний, хоч і не надто зручний спосіб. Зніміть акумулятор і на ніч заберіть його в тепло, а вранці знову вставте в авто.
Раніше ми розповідали, як підготуватися до подорожі машиною.