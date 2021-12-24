Как завести и прогреть авто зимой: полезные советы водителям

Как завести машину зимой / Фото: Коллаж: Сегодня

В зимний морозный сезон меньше всего хочется перемещаться в общественном транспорте, но именно это время для многих водителей становится настоящим испытанием. Машина в холод не заводится совсем или же стартует с большим трудом.

Что делать, как завести и прогреть машину на морозе ? Есть несколько несложных лайфхаков, которые, возможно, помогут вам справиться с этой проблемой.

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Как завести машину в мороз: лайфхаки

Лайфхак 1. Разбудить аккумулятор

Как завести авто зимой / Фото: unsplash

На морозе заметно снижается мощность аккумулятора , поэтому он не может крутить стартер с нужной скоростью. Чтобы разбудить аккумулятор, ему нужно дать небольшую нагрузку, к примеру, включить дальний свет или автомагнитолу. Это немного разогреет аккумулятор, активизируя химические процессы. Главное – не пропустить момент и завести авто, иначе есть риск совсем разрядить батарею.

Лайфхак 2. Работа стартера

Стартер не имеет смысла включать дольше чем на 20 секунд . Если 2-3 попытки не завели авто, нужно выждать несколько минут, а затем повторить. Если двигатель не заработал после нескольких попыток, придется отбуксировать машину в теплый гараж и уже там после отогревания можно снова попытаться завестись.

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Лайфхак 3. Выжать сцепление

Как завести авто зимой / Фото: unsplash

В машинах с ручной коробкой передач двигатель заводится с нажатой педалью сцепления . Стартеру легче работать с изолированной от двигателя коробкой передач. А после того, как машина завелась, нужно еще подержать педаль нажатой некоторое время и затем очень плавно отпустить ее.

Лайфхак 4. Прикурить

Как завести авто зимой / Фото: unsplash

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Для запуска мотора может не хватать собственной энергии, особенно если аккумулятор не успевает зарядиться. В этом случае поможет дополнительная зарядка, к примеру, можно "прикурить" от другого авто. Главное – не перепутать клеммы .

Лайфхак 5. Коробка передач

Еще один практичные совет, которые поможет завести авто: оставляя его на ночь на улице, не ставьте на ручной тормоз – так велика вероятность примерзания колодок. Лучше оставьте машину на передаче.

Лайфхак 6. Стоянка

Как завести авто зимой / Фото: unsplash

Если нет возможности в сильные холода держать машину в отапливаемом гараже, то ставьте ее на охраняемую стоянку, чтобы на ночь не включать сигнализацию . За счет этого не будет дополнительно садиться аккумулятор.

Лайфхак 7. Замена жидкостей

Как завести авто зимой / Фото: pinterest

С наступлением холодов важно поменять в авто все жидкости на зимние . Важно регулярно менять масло с низкой вязкостью – это обеспечит более легкое вращение и запуск двигателя.

Лайфхак 8. Отогреть аккумулятор

Как завести авто зимой / Фото: pinterest

Если вы знаете из прогноза, что грядут холода, и при этом вам позарез нужно будет ехать, то завестись поможет надежный, хотя и заморочливый способ. Снимите аккумулятор и на ночь заберите его в тепло, а утром снова поставьте в авто.

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