Як красиво зав'язувати шнурки: ТОП-3 лайфхаків з покроковими інструкціями і фото

Стильні, модні, креативні і при цьому не розв'язуються: дивіться, як можна зав'язати шнурки на спортивному взутті.

Як зав'язати шнурки модно і красиво / Фото: Колаж: Сьогодні

Повсякденне спортивне взуття, черевики на шнурівці, кроси і кеди завдяки новій шнурівці перетворюється на ефектне і притягальне, від якого просто очей не відірвати! Варто лише почати, і процес зав'язування шнурків може перерости в хобі.

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Дивіться наші лайфхаки з креативного зав'язування шнурків , пробуйте самі і придумуйте власні візерунки для шнурування улюбленого взуття.

Майте на увазі, що кількість люверсів у різного взуття може відрізнятися. Тож орієнтуйтеся на картинки.

Як зав'язати шнурки: лайфхаки

Лайфхак 1. Перехльости

Простягніть шнурок через нижні люверси і вирівняйте кінці за довжиною.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY По черзі протягніть лівий шнурок в отвори з лівого боку взуття, піднімаючись вгору по спіралі.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY Правий шнурок протягніть знизу в першу петлю лівого шнурка.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY А потім протягніть його в отвір праворуч . Таким чином посередині між шнурками вийде перехлест .

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY Повторіть так з усіма наступними петлями.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY Трохи підтягніть, але не затягуйте шнурки, і зав'яжіть бантик .

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY

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Лайфхак 1. Плетіння

Простягніть шнурок через нижні люверси зверху вниз і перехлестніть шнурки.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY Правий шнурок протягніть зверху вниз у третій отвір ліворуч.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY Оберніть навколо себе і протягніть зверху вниз під другий отвір ліворуч.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY Те ж саме виконайте з лівим шнурком .

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY Потім повторіть процедуру з наступними по черзі люверсами: шнурок, який став правим, протягніть зверху вниз у п'ятий отвір ліворуч.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY Оберніть навколо себе і протягніть зверху вниз у четверте отвір ліворуч.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY А інший шнурок протягніть зверху вниз у п'ятий отвір ліворуч, оберніть навколо себе і протягніть зверху вниз у четвертий отвір ліворуч.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY Протягніть шнурки в останні отвори і зав'яжіть бантик .

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY

Лайфхак 1. Рейки

Простягніть шнурок через нижні люверси від низу до верху і правий шнурок зробіть вдвічі коротший за лівий.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY Обидва шнурка протягніть зверху вниз у крайні, шості отвори .

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY Лівий шнурок протягніть знизу вгору у п'ятий отвір ліворуч.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY А потім зверху вниз – у п'ятий отвір праворуч, при цьому захопіть шнурки, які проходять по боках взуття.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY Простягніть його від низу до верху в четвертий отвір праворуч.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY Далі простягніть його зверху вниз у четвертий отвір ліворуч.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY Продовжіть так до останнього ряду , формуючи паралельні ряди.

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY А в кінці виведіть шнурок всередині вгору, простягніть від низу до верху через шостий люверс і зав'яжіть разом із правим шнурком бантиком .

Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY

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