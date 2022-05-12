Яка дата закінчення війни в Україні: прогноз ведичного астролога

Коли закінчиться війна в Україні - пророкує астролог Алакх Ніранжан / Фото: Depositphotos, facebook, колаж Сьогодні

Ведичний астролог Алакх Ніранжан вивчив гороскоп для України та Росії і надав інформацію про те, що на нас чекає в майбутньому, чи закінчиться війна , в які періоди буде затишшя та ослаблення бойових дій.

Щодо Росії та України астролог висловив своє бачення:

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Кармічно це молоді країни, і вони шукають своє призначення. Перший поштовх долі для цього був 2014 року. На жаль, цей поштовх ні до чого не привів, жодних висновків не було зроблено обома країнами. У результаті зараз настав час набагато серйознішого зіткнення. Якщо після нього країни не зроблять висновків і не визначать свого призначення, то таке зіткнення буде для них останнім. Так працює карма: надається лише дві можливості, а третя – це вже фінал.

Найнебезпечнішим моментом у період з 2022 до 2023 року Алакх Ніранжан назвав кінець лютого 2022 року, який раніше вже був передбачений. У цей час відбулося серйозне з'єднання, що включає Сатурн і Марс, що спровокувало можливість війни.

Кармічно дуже велика подія сталася на початку квітня, 12-го числа – Юпітер перейшов у Риби. Це дуже серйозний показник гармонізації всього, що відбувається у світі. Починаючи з цього моменту, поступово напруга спадатиме у всіх сферах.

Астролог поділився своїми спостереженнями:

З Риб Юпітер у карті України робить аспект на восьмий будинок і дає певний захист у галузі наслідків війни, завдяки чому Україна почала змінювати правила гри. Росії довелося залишити багато своїх позицій і зараз доволі складно просуватися вперед. Фронт зменшився втричі для України після того, як Юпітер зайняв становище в Рибах.

Наскільки довго може затягтися війна? На його думку, є можливість припинення бойових дій вже у червні поточного року. З'єднання планет Юпітер-Венера-Марс дасть багато причин для занепокоєння. Але восени знову існує ймовірність ескалації конфлікту, і загострення війни в Україні буде до кінця осені.

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Нові випробування розпочнуться з 8 вересня 2022 року та триватимуть до 1 лютого 2023 року. Росія може спробувати розпочати нову фазу війни та кине всі сили проти України.

На думку астролога, до літа 2023 року Україна вдасться перемогти Росію у розв'язаній війні. Тяжкий час триватиме до травня 2024 року, однак у цей період бойових дій уже не передбачається. Далі перед Україною відкриються нові перспективи, які принесуть зміну еліт.

Раніше ми публікували прогноз астролога про те, коли закінчиться війна і що буде з Росією. Також дізнайтесь, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022.