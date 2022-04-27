Які добрива вносять навесні у ґрунт: поради дачникам

Удобрення ґрунту навесні / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні
Догляд за городом, садом, деревами, кущами та квітами обов'язково має включати добрива. Їх потрібно вносити, починаючи з весни. Які речовини і в якій порції найкорисніші для рослин, дізнайтеся в нашій статті.
Чим підгодувати дерева навесні
За зиму з ґрунту йдуть накопичені за минулий сезон поживні речовини, насамперед – азот , який є важливим для нарощування зеленої маси. Тому деревам потрібне поповнення цих запасів. Для цього використовують один із розчинів:
- 5%-вий розчин сечовини, аміачної селітри або пташиного посліду із розрахунку 5 л на 1 кв. м ствольного кола;
- 500 г гною, розведеного в 2 л води з розрахунку на 1 кв. м ствольного кола;
- поповнити запаси азоту можна позакореневим підживленням, обприскавши дерева сечовиною. Для яблунь беруть 0,3%-вий розчин, для груш – 0,1%-вий, для кісточкових дерев – 0,5%-вий.
Чим підгодувати кущі навесні
Ягідні кущі протягом весни підгодовують двічі – кореневим та позакореневим методом.
- Перше підживлення роблять азотистими добривами після набухання бруньок. Для цього беруть 30 г аміачної селітри або 50 г сульфату амонію на 1 кв. м.
- Наприкінці весни ягідникам роблять позакореневе підживлення 1%-ми розчинами сірчанокислого калію та суперфосфату, а також мікроелементами: 0,1%-вий розчин сірчанокислого марганцю та 0,01%-вий розчин борної кислоти.
Як робити весняне підживлення городу
Своєчасне удобрення овочевих грядок стимулює гарне зростання культур, підгодовує, береже від захворювань. Важливо правильно підібрати поєднання органічних та мінеральних добрив для городу – так овочі рівномірно нарощуватимуть кореневу систему та листя.
Перепрілий гній або компост вносять за 3-4 тижні до посадки овочів із розрахунку 1 відро на 1 кв. м.
Мінеральні добрива потрібно внести безпосередньо перед перекопуванням землі або посадкою рослин із розрахунку на 1 кв. м:
- 30-35 г азотних добрив (аміачна селітра, карбамід або сечовина);
- 25 г фосфорних добрив (суперфосфат, амофос);
- 20 г калійних речовин (сірчанокислий калій, калімагнезія, калімаг) або 1 склянка деревної золи.
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