Які добрива вносять навесні у ґрунт: поради дачникам

Удобрення ґрунту навесні / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Догляд за городом, садом, деревами, кущами та квітами обов'язково має включати добрива. Їх потрібно вносити, починаючи з весни. Які речовини і в якій порції найкорисніші для рослин, дізнайтеся в нашій статті.

Чим підгодувати дерева навесні

Підживлення навесні та види добрив / Фото: pexels

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За зиму з ґрунту йдуть накопичені за минулий сезон поживні речовини, насамперед – азот , який є важливим для нарощування зеленої маси. Тому деревам потрібне поповнення цих запасів. Для цього використовують один із розчинів:

5%-вий розчин сечовини, аміачної селітри або пташиного посліду із розрахунку 5 л на 1 кв. м ствольного кола;

500 г гною, розведеного в 2 л води з розрахунку на 1 кв. м ствольного кола;

поповнити запаси азоту можна позакореневим підживленням, обприскавши дерева сечовиною. Для яблунь беруть 0,3%-вий розчин, для груш – 0,1%-вий, для кісточкових дерев – 0,5%-вий.

Чим підгодувати кущі навесні

Які добрива вносять навесні у ґрунт / Фото: pexels

Ягідні кущі протягом весни підгодовують двічі – кореневим та позакореневим методом.

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Перше підживлення роблять азотистими добривами після набухання бруньок. Для цього беруть 30 г аміачної селітри або 50 г сульфату амонію на 1 кв. м.

роблять азотистими добривами після набухання бруньок. Для цього беруть 30 г аміачної селітри або 50 г сульфату амонію на 1 кв. м. Наприкінці весни ягідникам роблять позакореневе підживлення 1%-ми розчинами сірчанокислого калію та суперфосфату, а також мікроелементами: 0,1%-вий розчин сірчанокислого марганцю та 0,01%-вий розчин борної кислоти.

Як робити весняне підживлення городу

Які підживлення вводити і коли / Фото: pexels

Своєчасне удобрення овочевих грядок стимулює гарне зростання культур, підгодовує, береже від захворювань. Важливо правильно підібрати поєднання органічних та мінеральних добрив для городу – так овочі рівномірно нарощуватимуть кореневу систему та листя.

Перепрілий гній або компост вносять за 3-4 тижні до посадки овочів із розрахунку 1 відро на 1 кв. м.

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Мінеральні добрива потрібно внести безпосередньо перед перекопуванням землі або посадкою рослин із розрахунку на 1 кв. м:

30-35 г азотних добрив (аміачна селітра, карбамід або сечовина);

25 г фосфорних добрив (суперфосфат, амофос);

20 г калійних речовин (сірчанокислий калій, калімагнезія, калімаг) або 1 склянка деревної золи.

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