Лайфхакер
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Шахтар в Лізі чемпіонів 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021

Як вибрати диню

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Краса

Місячний календар стрижок на вересень-2021: коли можна стригтися

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
18 серпня, 12:37
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сприятливі і несприятливі дні місячного календаря у вересні 2021 року, коли можна стригти волосся для краси і удачі, а коли не варто йти в перукарню
Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок / Фото: Колаж: Сьогодні

Які дні підходять для стрижки волосся у вересні 2021 року за місячним календарем? А коли краще не проводити маніпуляцій із волоссям, щоб ваша зачіска радувала вас, не викликала жодних проблем, а шевелюра була здоровою і сяючою? Читайте докладний місячний календар для стрижки волосся на вересень 2021 року і плануйте зміни в своєму іміджі.

Реклама

Якщо ви в роздумах, як провести відпустку, дивіться ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Читайте також:

Місячний календар на вересень-2021: коли стригти волосся

1 вересня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

2 вересня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняним.

Реклама

3 вересня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

4 вересня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

Коли стригти волосся
Коли стригти волосся / Фото: Pinterest

5 вересня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочення волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

6 вересня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, так що незабаром вам знову доведеться стригтися.

Реклама

7 вересня – 1, 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

8 вересня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем у цей день сприятиме зростанню і розкриттю внутрішніх потенціалів.

Читайте також:

9 вересня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

10 вересня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся і навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

Реклама

Коли стригти волосся
Коли стригти волосся / Фото: Pinterest

11 вересня – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

12 вересня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

13 вересня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.

14 вересня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що привертає негативну енергетику.

15 вересня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

16 вересня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

17 вересня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблену шевелюру.

18 вересня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

Коли стригти волосся
Коли стригти волосся / Фото: Pinterest

19 вересня – 14 місячний день. Хороший період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

20 вересня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

21 вересня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся в цей день, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

22 вересня – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності в сім'ї.

23 вересня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

24 вересня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

25 вересня – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

Коли стригти волосся
Коли стригти волосся / Фото: Pinterest

26 вересня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.

27 вересня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свою удачу.

28 вересня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

29 вересня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

30 вересня – 24 місячний день. Перенесіть стрижку на інший день, якщо не хочете зазнати розчарування в своїй зачісці.

Дивіться відео про новий б'юті-тренд: веснянки і родимки

Читайте також:

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як не згоріти на пляжі
Прості лайфхаки
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
16 - 22 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти