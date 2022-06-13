Полунична повня 14 червня: чим небезпечна і що не можна робити

Полунична повня 14 червня / Фото: Колаж: Сьогодні,

Завтра, 14 червня, буде день першої літньої повні, яка пройде під заспокійливим та розважливим знаком Стрільця .

Як правильно поводитися в цей період, що можна, а що не можна робити під час повні, читайте в нашій статті.

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Особливості повні 14 червня

Отже, 14 червня о 14:52 за київським часом відбудеться повня.

Червнева повня називається Полуничний Місяць , адже саме настає розпал дозрівання та збирання врожаю цієї яскравої ароматної ягоди. Є й інші цікаві назви: Місяць Медовухи, Місяць Троянд, Місяць Коханців, Кінний Місяць, Сильний Місяць.

Як поводитися під час повні 14 червня

Повня під впливом Стрільця зазвичай призводить людей до заспокоєння та розміреного життя, порядку та стабільності. Люди стають законослухняними і, відповідно, – керованими. Так що в цей період великий ризик перетворитися на ведене суспільство, яке бездумно виконує накази згори, не вникаючи в суть та аналіз подій, що відбуваються.

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У дні Стрільця зростає прагнення отримувати поради та рекомендації, виконувати правила, дотримуватися режимів. Люди потребують вчителів та покровителів.

Це сприятливий час для успішної викладацької роботи , передачі досвіду та сприйняття теоретичних знань.

Що не можна робити під час повні 14 червня

Не забувайте, що повня здатна принести кардинальні зміни у житті, пробуджує минулі протистояння і може спровокувати конфлікти .

. Місяць у Стрільці відводить думки від земної логіки та конкретики в область абстрактного мислення, так що не варто приймати важливі рішення , щоб потім не пошкодувати про це.

, щоб потім не пошкодувати про це. Не потрібно нав'язувати свою точку зору і давати поради оточенню, якщо вас про це не просять .

. Не варто сперечатися і сваритися з людьми – є ризик здатися занудними, але кожний залишиться зі своєю думкою. Важливо вирішувати все мирним шляхом.

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