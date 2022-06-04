Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, які вміють зберігати таємниці: гороскоп для всіх

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 червня, 20:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дізнайтеся, кому можна довіряти як самому собі, згідно з гороскопом.
Які знаки зодіаку найнадійніші та найпотайливі
Які знаки зодіаку найнадійніші та найпотайливі / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали про найчесніші знаки зодіаку, які ніколи не брешуть. Також ви можете дізнатися про людей, у яких, згідно з гороскопом , надзвичайно розвинене передчуття, і вони можуть передбачати різні життєві обставини, щоб не ризикувати собою та іншими.

Існує багато інших цікавих характеристик, якими наділяється людина, залежно від дати народження. Наприклад, дізнайтеся, хто із представників зодіакального кола може зберігати чужі таємниці ?

Реклама

Астрологи назвали три найнадійніші знаки зодіаку , яким можна довірити будь-яку таємницю, і вони ніколи не видадуть.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Прихований за природою Скорпіон – чудова кандидатура, якщо вам необхідно виговоритися , але при цьому бути впевненими, що ваші одкровення не підуть далі. Ці люди вкрай серйозно ставляться до довіри, яку до них відчувають, коли говорять про свої секрети. Таємниця для Скорпіона є священною, і він її ніколи не розкриє.

Реклама

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Козоріг також вміє зберігати чужі секрети. Навіть якщо ви поділитеся чимось інтимним, суто особистим, не зовсім правильним, людина цього знака вас зрозуміє і не засудить . Навпаки, ви отримаєте порцію співчуття та поради. І якщо ви попросите Козерога про конфіденційність, можете не сумніватися, що отримаєте її.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Риби – просто ідеальні та надійні зберігачі таємниць. Причому як чужих, так і своїх власних, адже вони абсолютно небалакучі. Цей знак має вроджену чутливість, і така якість дозволяє їм дуже тонко розуміти настрій оточуючих і співпереживати їм. Крім цього, Риби здатні давати слушні поради, якщо їх попросять .

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони нестерпні
Шкідливі знаки зодіаку
Діва
Діва
Лев
Лев
Козоріг
Козоріг
1 /2
Хто ще?
Лайфхак тижня
Як зварити розсипчастий рис
Дізнатися
Місячний календар на червень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Місячний календар на тиждень
30 травня – 5 червня
Вплив на життя
Вихідні та свята у червні
Коли відпочиваємо?
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Іменини у червні
Як привітати?
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у червні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти