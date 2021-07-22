Коли Спаси 2021 року: дати літніх свят

Всі три Спаси відзначаються в серпні. І хоча ці улюблені народні та церковні свята не є офіційними державними, два із трьох днів будуть вихідними.

Літні свята Спаси / Фото: Depositphotos

Крім традиційних церковних значущих дат Вознесіння Господнього і Трійці, літо-2021 піднесе ще улюблені і шановані свята як в церкві, так і в народі – літні Спаси.

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Коли настане Перший або Медовий Спас Маковія 2021 року? В який день буде Яблучний Спас і Преображення Господнє? Коли прийде Горіховий або ж Хлібний Спас? Чи будуть ці дні вихідними?

Life Сьогодні розкажуть про дату кожного свята, присвяченого Христу Спасителю, збору першого врожаю, запасам на зиму, дарам щедрої землі.

Якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Коли буде Медовий Спас 2021 року

Медовий Спас / Фото: Pixabay

Перший або Медовий Спас, з якого починається низка серпневих Спасів, настане 14 серпня , в суботу. Тож 2021 року це буде вихідний день.

З дня Медового Спаса пасічники починають активно качати мед нового врожаю, який, згідно з народними традиціями, було дозволено їсти тільки після його освячення в церкві.

На цей же період припадає збір дозрілого маку. Звідси походить і інші назви свята – Маковія.

І, нарешті, цього дня проводиться освячення води у водоймах, за що свято також називають Мокрий Спас.

А ось християнська церква цього дня відзначає Походження (винесення) чесних древ Животворящого Хреста Господнього та початок Успенського посту.

Коли Яблучний Спас-2021

Яблучний Спас / Фото: Pixabay Реклама

Другий Спас йде невдовзі після Першого – щорічно він відзначається 19 серпня . 2021 року це буде четвер. Свято випадає на розпал збору врожаю багатьох овочів і фруктів, особливо яблук, за що день отримав назву Яблучний Спас або Великий Спас.

До Другого Спаса не можна було їсти яблука. А ще з Яблучного Спаса починалися проводи літа, тому що вважалося, що природа повертає на осінь.

Православна церква цього дня відзначає велике свято Преображення Господнього.

Горіховий Спас: коли відзначаємо 2021 року

Горіховий Спас / Фото: Pixabay

На завершення циклу літніх Спасів перед самою осінню, 29 серпня, настає Третій Спас, який 2021 року буде в неділю. Тож це ще одне вихідне свято Спаса цьогоріч.

Третій Спас має безліч інших назв – Горіховий Спас, Хлібний Спас, Малий Спас, Полотняний Спас, Спас на полотні, а також Холодний Спас.

В цей час люди збирали горіхи і запасали їх на зиму, завершували жнива, пекли хліб із зерна нового врожаю, починали посів озимих, проводили ярмарки, де продавали полотна, готуючись до холодів – звідси всі назви свята.

А церква цього дня шанує Перенесення Нерукотворного Образа Господа Ісуса Христа.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.