Коли Спаси у 2022 році: точні дати літніх свят

Коли будуть Спаси 2022 / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Влітку 2022 року православні відзначають багато значних церковних свят. Крім Вознесіння Господнього і Трійці на нас чекають інші улюблені та шановані в народі церковні свята, присвячені Христу Спасителю, дарам природи, збиранню врожаю, запасам на зиму – це літні Спаси .

Коли буде Медовий Спас Маковія у 2022 році? Якого дня відзначаємо значущий Яблучний Спас і свято Преображення Господнє? Коли настане Горіховий чи Хлібний Спас? Чи будуть ці дати вихідними цього року? Дізнайтеся все про ці свята у нашій статті.

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Коли Медовий Спас-2022

Медовий Спас Маковей / Фото: pixabay

Перший Спас – він же Маковія або Медовий Спас, відкриває низку серпневих Спасів. Дата свята постійна і завжди відзначається 14 серпня . У 2022 році цей день випадає на неділю, а значить, Перший Спас буде вихідним.

З Медового Спасу , тобто саме з середини серпня, на пасіках починають качати мед нового врожаю. За народними традиціями, мед можна вживати лише після його освячення в церкві.

, тобто саме з середини серпня, на пасіках починають качати мед нового врожаю. За народними традиціями, мед можна вживати лише після його освячення в церкві. У цей же період стартує збирання дозрілого маку в полі, тому свято ще назвали Маковієм .

. А ще цього дня церква проводить освячення води у водоймах, за що свято отримало назву Мокрий Спас .

. Християнська церква цього дня відзначає Походження (винесення) чесних древ Животворчого Хреста Господнього та початок Успенського посту.

Яблучний Спас: коли святкуємо у 2022 році

Яблучний Спас / Фото: unsplash

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Незабаром за Першим настає і Другий, Великий чи Яблучний Спас – лише за п'ять днів, тобто 19 серпня . У 2022 році він припадає на п'ятницю, напередодні вихідних днів.

На цей час зазвичай припадає розпал збирання врожаю багатьох овочів, фруктів, насамперед – яблук. Так що тільки з Яблучного Спасу після освячення в церкві можна було їсти яблука.

після освячення в церкві можна було їсти яблука. А ще з Великого Спасу починалися проводи літа, бо природа повертає осінь.

починалися проводи літа, бо природа повертає осінь. Православна церква цього дня відзначає велике свято Преображення Господнього .

Коли буде Горіховий Спас у 2022 році

Горіховий Спас / Фото: unsplash

Завершує цикл літніх Спасів перед осінню, 29 серпня , Третій Спас. У 2022 році це буде понеділок, початок робочого тижня.

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Цей останній Спас має багато інших назв – Горіховий Спас, Хлібний Спас, Малий Спас, Полотняний Спас, Холодний Спас . У цей час люди збирали горіхи і запасали їх на зиму, завершували жнива, пекли хліб із зерна нового врожаю, розпочинали посів озимини, проводили ярмарки, де продавали полотно, готуючись до холодів – ось звідки пішли всі назви свята.

А церква цього дня шанує Перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа .

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