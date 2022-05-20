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Коли День Конституції-2022 в Україні: точна дата

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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20 травня, 14:37
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Дізнайтеся, коли святкуємо День Конституції України у 2022 році, яка історія та значення цього дня
Коли відзначається День Конституції України
Коли відзначається День Конституції України / Фото: Колаж: Сьогодні

Одне з найголовніших державних свят червня – це День Конституції України . Коли ми відзначатимемо його цьогоріч, чи буде він вихідним, що це за свято і яка у нього історія, дізнайтесь у нашій статті.

День Конституції України: дата у 2022 році

Щороку День Конституції українці відзначають 28 червня . У 2022 році свято випадає на вівторок .

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Це офіційне державне свято та вихідний день в Україні.

Проте цього року у зв'язку з продовженням військового станудодаткові вихідні скасовуються . Відповідні нормативи зазначені у статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Зокрема, цей закон зупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні .

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День Конституції України: історія та значення

День Конституції був організований на честь прийняття основоположного документа найвищої юридичної сили в Україні. Конституція України – це основний закон країни.

28 червня 1996 року Верховна Рада, пропрацювавши всю ніч, ухвалила Конституцію України. Це сталося на п'ятий рік після здобуття Україною незалежності 1991 року.

Цікаво, що Україна стала останньою з колишніх радянських країн, яка ухвалила власну Конституцію після проголошення своєї незалежності.

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Конституція затвердила правові засади незалежної України у всіх сферах життя держави та людини, суверенітету та територіальної цілісності, стала важливим кроком у забезпеченні прав громадян, а також сприяла подальшому підвищенню міжнародного авторитету України у світі.

Раніше ми розповідали, коли буде свято Івана Купала у 2022 році. Також ми публікували прогноз ведичного астролога, яка дата закінчення війни в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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