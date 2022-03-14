Коза vs корова: хто краще, вигідніше і молочніше

Коза чи корова - хто краще і вигідніше у господарстві / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Кого простіше, економніше та краще тримати в господарстві – корову чи козу ? Цим питанням задаються багато людей, які раніше не мали живності, але зараз вони хочуть мати власне домашнє молоко.

Ми вирішили порівняти цих тварин, знайти плюси та мінуси утримання кожної з них – у сенсі надою, простоти догляду та утримання, кількості кормів та площин. А зваживши всі "за" й "проти", ви зможете визначитися, хто вам більше підходить – корова чи коза.

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До чого готуватись, якщо завести козу

Багато господарів вважають, що козу вигідніше та простіше тримати, ніж корову.

Розведення дрібної рогатої худоби дає дуже швидкі гроші. На відміну від корови, яку потрібно вирощувати до двох років, коза готова до розмноження вже до року і невдовзі після цього дає молоко.

Переваги кози у господарстві / Фото: pixabay Козяче молоко вважається більш цінним, а також набагато менш алергенним ніж коров'яче. За своїм складом воно ближче до жіночого, тому його можна вводити в дитячий прикорм раніше коров'ячого. Відповідно, ціна козиного молока вища , ніж коров'ячого, воно має попит і продати його можна вигідніше. Козяче молоко не поступається коров'ячому, а в чомусь навіть перевершує його. З нього також можна готувати великий асортимент молочної продукції . Чого тільки вартий делікатесний козячий сир.

Переваги кози у господарстві / Фото: pixabay У перерахунку на готову продукцію для 3-4 кіз потрібно набагато менше кормів , ніж для однієї корови. Наприклад, на одну козу взимку знадобиться до 500 кг сіна. При тугому вимені у тварини коза доїться набагато легше , ніж корова. Це особливо відчутно у невеликому господарстві при ручному доїнні – руки втомлюються набагато менше. Кози набагато менш вибагливі в їжі, ніж велика рогата худоба. За відсутності випасу та сіна коза може без проблем харчуватися будь-якою травою , гілками дерев і чагарників і навіть листям.

Переваги кози у господарстві / Фото: pixabay Для кіз площа пасовища може бути набагато менша, ніж для корови, або не відсутня взагалі. Це дуже рухлива тварина і може харчуватися навіть на незручних ділянках , які складно обробляти та засівати. Козам у господарстві не потрібно багато місця. Для однієї тварини достатньо невеликої загородки розміром 2 х 2 метри . Прибирати за козами набагато легше. На відміну від масивних коров'ячих коржів, послід кози виглядає як великий горох , але він також підходить для використання в землеробстві як добрива. Коза – більш акуратна й охайна тварина , ніж корова, яка часто намагається лягти у свої коржі гною.

До недоліків кози у господарстві можна віднести такі:

Часто (але не завжди) козяче молоко має специфічний смак та запах . Воно подобається не всім людям, а тому, перш ніж приймати рішення про купівлю кози, слід ретельно перевірити її молоко – чи підходить воно вам особисто.

. Воно подобається не всім людям, а тому, перш ніж приймати рішення про купівлю кози, слід ретельно перевірити її молоко – чи підходить воно вам особисто. Одна коза дає значно менше молока, ніж корова – близько 2-4 літрів . Отже, якщо у вас велика сім'я і ви хочете більше надою, потрібно розраховувати на три, а то й чотири кози.

Мінуси кози у господарстві / Фото: pinterest

. Отже, якщо у вас велика сім'я і ви хочете більше надою, потрібно розраховувати на три, а то й чотири кози. Відповідно продавати молоко і отримувати прибуток можна лише з великої череди кіз.

і отримувати прибуток можна лише з великої череди кіз. Щоб запустити козу, буває складно знайти цапа . Мало людей тримають у себе чоловічу особину через його відомий неймовірний сморід.

. Мало людей тримають у себе чоловічу особину через його відомий неймовірний сморід. Козенят не вдасться продати так само дорого, як теля. Так що козячий приплід не такий вигідний як від корови.

як від корови. Термін лактації у кіз набагато коротший, ніж у корів . Щоб не залишитись взагалі без молока, важливо правильно чергувати кілька кіз для запуску.

. Щоб не залишитись взагалі без молока, важливо правильно чергувати кілька кіз для запуску. Коза на відміну від корови має набагато більш норовливий і химерний характер . Вона може бути вибагливою, бодатися, вибивати відро під час доїння, тягнути в рота і псувати все, що трапиться. А тому вона потребує підвищеної уваги.

Чим примітний догляд за коровою

У корів також чимало прихильників та шанувальників. Недарма саме корова вважається у людей давньою годівницею.

Різниця очевидна – одна корова дає набагато більше молока, ніж кілька кіз. У середньому удой від корови становить 15-20 літрів на добу , а хороша молочна корова може давати до 25-30 л.

Плюси корови у господарстві / Фото: pixabay Молока від однієї корови цілком достатньо, щоб прогодувати господарів, а ще приготувати багато кисломолочних продуктів, частину залишити на продаж та мати з цього дохід . На відміну від козячого, коров'яче молоко практично нічим не пахне , це традиційний і улюблений багатьма напій. Хоча тут також бувають винятки. Корови, на відміну від кіз, приходять в охоту будь-якої пори року , а тому їх реально запустити у будь-який зручний час року, наприклад, коли молоко гірше йде. Від корови можна продати вже місячного теля , цим виправдавши її прокорм. Телята коштують набагато дорожче за козенят.

Плюси корови у господарстві / Фото: pixabay Знайти норовисту корову набагато складніше, ніж козу зі шкідливим характером. Зазвичай це добрі та поступливі тварини .

Мінуси при утриманні корови у господарстві

Корова – травоїдна тварина, і корму їй потрібно багато. Якщо немає літнього випасу, потрібно косити траву , тому що дійній корові для хорошої продуктивності та збалансованості харчування необхідна зеленка.

, тому що дійній корові для хорошої продуктивності та збалансованості харчування необхідна зеленка. На одному сіні молока у корови буде замало. Їй ще потрібні додаткові корми : макуха, комбікорм, силос, висівки, овочі, коренеплоди, вітамінні та мінеральні підкормки тощо.

: макуха, комбікорм, силос, висівки, овочі, коренеплоди, вітамінні та мінеральні підкормки тощо. Лише сіна корові на зиму потрібно близько 3 тонн . При цьому гілки та листя, як коза, корова їсти не стане – вона дуже вибаглива у їжі.

. При цьому гілки та листя, як коза, корова їсти не стане – вона дуже вибаглива у їжі. Корову доцільно тримати у стаді , в якому вона зможе пастися і рухатися. Якщо його немає, то тримати її на прибудинковій території буде проблематично.

Мінуси корови у господарстві / Фото: pixabay

, в якому вона зможе пастися і рухатися. Якщо його немає, то тримати її на прибудинковій території буде проблематично. Корова багато їсть і відповідно дає багато гною – що додає роботи із чищення та прибирання .

. Якщо у корови туге вим'я – його набагато складніше доїти руками, ніж у кози.

Раніше ми розповідали, як довше зберегти домашнє молоко.