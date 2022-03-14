Коза vs корова: хто краще, вигідніше і молочніше

Коза чи корова - хто краще і вигідніше у господарстві / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні
Кого простіше, економніше та краще тримати в господарстві – корову чи козу ? Цим питанням задаються багато людей, які раніше не мали живності, але зараз вони хочуть мати власне домашнє молоко.
Ми вирішили порівняти цих тварин, знайти плюси та мінуси утримання кожної з них – у сенсі надою, простоти догляду та утримання, кількості кормів та площин. А зваживши всі "за" й "проти", ви зможете визначитися, хто вам більше підходить – корова чи коза.
До чого готуватись, якщо завести козу
Багато господарів вважають, що козу вигідніше та простіше тримати, ніж корову.
- Розведення дрібної рогатої худоби дає дуже швидкі гроші. На відміну від корови, яку потрібно вирощувати до двох років, коза готова до розмноження вже до року
і невдовзі після цього дає молоко.Переваги кози у господарстві / Фото: pixabay
- Козяче молоко вважається більш цінним, а також набагато менш алергенним ніж коров'яче. За своїм складом воно ближче до жіночого, тому його можна вводити в дитячий прикорм раніше коров'ячого.
- Відповідно, ціна козиного молока вища , ніж коров'ячого, воно має попит і продати його можна вигідніше.
- Козяче молоко не поступається коров'ячому, а в чомусь навіть перевершує його. З нього також можна готувати великий асортимент молочної продукції
. Чого тільки вартий делікатесний козячий сир.Переваги кози у господарстві / Фото: pixabay
- У перерахунку на готову продукцію для 3-4 кіз потрібно набагато менше кормів , ніж для однієї корови. Наприклад, на одну козу взимку знадобиться до 500 кг сіна.
- При тугому вимені у тварини коза доїться набагато легше , ніж корова. Це особливо відчутно у невеликому господарстві при ручному доїнні – руки втомлюються набагато менше.
- Кози набагато менш вибагливі в їжі, ніж велика рогата худоба. За відсутності випасу та сіна коза може без проблем харчуватися будь-якою травою
, гілками дерев і чагарників і навіть листям.Переваги кози у господарстві / Фото: pixabay
- Для кіз площа пасовища може бути набагато менша, ніж для корови, або не відсутня взагалі. Це дуже рухлива тварина і може харчуватися навіть на незручних ділянках , які складно обробляти та засівати.
- Козам у господарстві не потрібно багато місця. Для однієї тварини достатньо невеликої загородки розміром 2 х 2 метри .
- Прибирати за козами набагато легше. На відміну від масивних коров'ячих коржів, послід кози виглядає як великий горох , але він також підходить для використання в землеробстві як добрива.
- Коза – більш акуратна й охайна тварина , ніж корова, яка часто намагається лягти у свої коржі гною.
До недоліків кози у господарстві можна віднести такі:
- Часто (але не завжди) козяче молоко має специфічний смак та запах . Воно подобається не всім людям, а тому, перш ніж приймати рішення про купівлю кози, слід ретельно перевірити її молоко – чи підходить воно вам особисто.
- Одна коза дає значно менше молока, ніж корова – близько 2-4 літрів
. Отже, якщо у вас велика сім'я і ви хочете більше надою, потрібно розраховувати на три, а то й чотири кози.Мінуси кози у господарстві / Фото: pinterest
- Відповідно продавати молоко і отримувати прибуток можна лише з великої череди кіз.
- Щоб запустити козу, буває складно знайти цапа . Мало людей тримають у себе чоловічу особину через його відомий неймовірний сморід.
- Козенят не вдасться продати так само дорого, як теля. Так що козячий приплід не такий вигідний як від корови.
- Термін лактації у кіз набагато коротший, ніж у корів . Щоб не залишитись взагалі без молока, важливо правильно чергувати кілька кіз для запуску.
- Коза на відміну від корови має набагато більш норовливий і химерний характер . Вона може бути вибагливою, бодатися, вибивати відро під час доїння, тягнути в рота і псувати все, що трапиться. А тому вона потребує підвищеної уваги.
Чим примітний догляд за коровою
У корів також чимало прихильників та шанувальників. Недарма саме корова вважається у людей давньою годівницею.
- Різниця очевидна – одна корова дає набагато більше молока, ніж кілька кіз. У середньому удой від корови становить 15-20 літрів на добу
, а хороша молочна корова може давати до 25-30 л.Плюси корови у господарстві / Фото: pixabay
- Молока від однієї корови цілком достатньо, щоб прогодувати господарів, а ще приготувати багато кисломолочних продуктів, частину залишити на продаж та мати з цього дохід .
- На відміну від козячого, коров'яче молоко практично нічим не пахне , це традиційний і улюблений багатьма напій. Хоча тут також бувають винятки.
- Корови, на відміну від кіз, приходять в охоту будь-якої пори року , а тому їх реально запустити у будь-який зручний час року, наприклад, коли молоко гірше йде.
- Від корови можна продати вже місячного теля
, цим виправдавши її прокорм. Телята коштують набагато дорожче за козенят.Плюси корови у господарстві / Фото: pixabay
- Знайти норовисту корову набагато складніше, ніж козу зі шкідливим характером. Зазвичай це добрі та поступливі тварини .
Мінуси при утриманні корови у господарстві
- Корова – травоїдна тварина, і корму їй потрібно багато. Якщо немає літнього випасу, потрібно косити траву , тому що дійній корові для хорошої продуктивності та збалансованості харчування необхідна зеленка.
- На одному сіні молока у корови буде замало. Їй ще потрібні додаткові корми : макуха, комбікорм, силос, висівки, овочі, коренеплоди, вітамінні та мінеральні підкормки тощо.
- Лише сіна корові на зиму потрібно близько 3 тонн . При цьому гілки та листя, як коза, корова їсти не стане – вона дуже вибаглива у їжі.
- Корову доцільно тримати у стаді
, в якому вона зможе пастися і рухатися. Якщо його немає, то тримати її на прибудинковій території буде проблематично.Мінуси корови у господарстві / Фото: pixabay
- Корова багато їсть і відповідно дає багато гною – що додає роботи із чищення та прибирання .
- Якщо у корови туге вим'я – його набагато складніше доїти руками, ніж у кози.
Раніше ми розповідали, як довше зберегти домашнє молоко.