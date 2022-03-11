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Як вибрати молочну корову: головні правила при покупці

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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11 березня, 15:52
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Як дізнатися при покупці, буде корова молочна чи ні: звертайте увагу не лише на вим'я.
Як правильно вибрати молочну корову при покупці
Як правильно вибрати молочну корову при покупці / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Якщо ви зіткнулися з необхідністю придбати корову, щоб завжди отримувати власне молоко , важливо звернути увагу на деякі особливості такої покупки.

Щоб корова виявилася молочною , давала гарний удій, і стала справжньою годівницею в сім'ї, мало просто доглядати і годувати її. Вже на етапі вибору та покупки багато в чому буде ясно, наскільки надалі вона виправдає ваші очікування.

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Як вибрати молочну корову: лайфхаки

Лайфхак 1. Документи

Насамперед подивіться документи корови . У ветеринарному паспорті мають бути позначки про вік, породу, дати та результати проведених досліджень на лейкоз, туберкульоз, бруцельоз, мастит. Нехай господар розповість про тварину, її родовід, дізнайтеся, наскільки добре доїлися предки молодої телиці.

  • Лайфхак 2. Генетика

Як вибрати корову / Фото: pinterest
Як вибрати корову / Фото: pinterest

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Якщо вас цікавить молоко, відповідно і слід вибирати молочну корову. М'ясна дасть багато м'яса, але удий від неї буде набагато слабшим. Визначити, до якого виду відноситься пропонована корова можна по породі. Найкращими вважаються голландська, голштинська, айрширська, джерсейська, монбельярдська тощо. Також оцініть зовнішній вигляд тварини. Молочна корова схематично виглядає як трикутник – з відносно прямою спиною, великим задом, довгим хвостом, об'ємним животом та акуратною маленькою подовженою головою. Шкіра тонка, без зайвого жиру і легко береться до складок. А от м'ясна порода більше схожа на прямокутник – із масивною головою і добре розвиненою грудною областю.

  • Лайфхак 3. Загальний стан

Як вибрати корову / Фото: pinterest
Як вибрати корову / Фото: pinterest

Краще мати висновок ветеринара, але ви й самі можете провести попередню оцінку зовнішнього вигляду корови. Тварина має виглядати здоровою , спокійною, не нервувати при погладжуванні, рухатися вільно і не шкутильгати при ходьбі. Шерсть – рівна, блискуча, без залисин. Копити – міцні, сухі, без тріщин. Роги – чисті та здорові, а за кількістю кілець на них можна дізнатися, скільки разів корова була тільна. Дихання – рівне, без запаху і хрипів, приблизно 10-20 разів на хвилину при невеликому навантаженні. Пульс 50-80 ударів за хвилину.

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  • Лайфхак 4. Вим'я

Як вибрати корову / Фото: pixabay
Як вибрати корову / Фото: pixabay

Вим'я – головний орган у корови , що виробляє молоко. Воно має бути великим, ванноподібної або чашоподібної форми з однаковими симетричними частками. Шкіра – чиста, без ран та папілом. Бажано дивитися на нього перед доїнням, щоб оцінити розміри. На вимені і внизу живота мають бути добре видні молочні вени – чим вони більші, тим молочнішою вважається корова. Соски не повинні бути надто маленькими або, навпаки, товстими та довгими, оптимально – 6-8 см.

  • Лайфхак 5. Дойка

Як вибрати корову / Фото: pinterest
Як вибрати корову / Фото: pinterest

Спробуйте самі підоїти корову та оцінити зручність, м'якість вимені, товщину молочного струменя. Після доїння вим'я має помітно зменшитися та стати м'яким . Процідіть молоко і подивіться, чи не залишилося якихось підозрілих згустків. Спробуйте молоко на смак – бажано парне, а також коли воно постоїть, оцінюючи смак, післясмак, запах.

  • Лайфхак 6. Жирність молока

Візуально жирність молока можна визначити, поглянувши на відстояні вершки . Для цього в склянку наливають 10 см молока та залишають на 8-10 годин, після чого вимірюють товщину шару вершків. 1 см говорить про 10% жирності, а 1 мм – це 1%.

  • Лайфхак 7. Надої

Як вибрати корову / Фото: pixabay
Як вибрати корову / Фото: pixabay

Зверніть увагу на кількість молока з урахуванням віку корови . До п'ятої лактації надої мають зростати, далі з п'ятої по восьму – тримаються на одному рівні, а з восьмою поступово знижуються. Після отелення у корови до третього місяця продуктивність зростає, до п'ятого – надої тримаються на одному рівні, а далі поступово йдуть на спад.

Раніше ми розповідали, як довше зберегти домашнє молоко.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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