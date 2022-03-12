Як правильно доїти корову, щоб не занести інфекцію у вим'я

Вим'я слід обов'язково обробляти не лише до, а й після доїння.

Як підготувати вим'я до дійки / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Щоб корова добре давала молоко, воно було чистим і безпечним, а вим'я не зазнавало загрози інфікування, важливо правильно доїти корову.

Незалежно від того, ручне чи машинне доїння ви застосовуєте, корова, а особливо її вим'я вимагає ретельного догляду . Адже тварина перебуває далеко не в стерильних умовах, корова пасеться і може лягати на землю, на її шкіру потрапляє бруд і гній, які потім опиняються на сосках і в молоці. Крім того, існує постійна загроза розвитку інфекційних захворювань в організмі корови, а найчастішим захворюванням є мастит.

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Як правильно мити вим'я та доглядати його до і після доїння, читайте у нашій статті. Ці нескладні маніпуляції допоможуть зберегти здоров'я вашої годувальниці, а молоко зробити безпечним та чистим .

Як підготувати вим'я до дійки: лайфхаки

Лайфхак 1. Мокра обробка вимені

Як доглядати за вименем / Фото: скріншот із YouTube/ Куркуль

Перед доїнням обов'язково потрібно помити не лише соски та вим'я корови, але ще її живіт та ноги , оскільки звідти бактерії легко розносяться на вже вимиті ділянки за допомогою хвоста. Для миття зазвичай застосовуються спеціальні антисептичні засоби. Але якщо їх не виявилося, можна мити вим'я мильним розчином із звичайним господарським милом за допомогою мочалки, а потім промити теплою водою і протерти насухо серветкою. Серветки для вимені та ніг мають бути різними.

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Лайфхак 2. Вологе оброблення вимені

Як доглядати за вименем / Фото: скріншот із YouTube/ Куркуль

Мокрий спосіб обробки – найбільш ефективний, але, якщо його незручно застосовувати, можна скористатися спеціальними вологими антисептичними серветками і зробити сухий спосіб чищення вимені. Серветками ретельно обробляється вим'я, соски, потім живіт та ноги корови.

Лайфхак 3. Масаж вимені

На етапі миття, обробки та очищення або після нього корисно проводити масаж вимені, щоб уникнути утворення згустків та застоїв молока , запобігти розвитку маститу та пухлин у корови Долонями охоплюють чашу вимені, круговими рухами з легким натисканням гладять і розтирають вим'я. Наприкінці його поплескують і підштовхують знизу вгору.

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Лайфхак 4. Здоювання молока

Як доглядати за вименем / Фото: pixabay

Після обробки вимені, але перед початком доїння потрібно здоїти перші струмки у спеціальну ємність для аналізу молока на мастит та згустки крові. Це допоможе оцінити молоко візуально: чи немає у ньому казеїнових згустків, пластівців, крові тощо. Зціджене молоко слід обробити у спеціальному реагенті, який покаже кількість соматичних клітин і дасть зрозуміти, чи здорова тварина.

Лайфхак 5. Обробка вимені після доїння

Як доглядати за вименем / Фото: скріншот із YouTube/ Куркуль

Сосковий сфінктер – це природний бар'єр для мікробів. Однак після закінчення доїння сосковий канал вимені може залишатися відкритим від півгодини до 2 годин . У цей час вим'я залишається особливо вразливим для інфекції, тому що бруд легко може потрапити всередину, особливо коли корова лягає. А тому важливо обробляти соски після доїння спеціальними антисептичними дезінфікуючими засобами, які працюють за принципом захисної плівки. Вона обволікає шкіру соска, проникаючи у всі складки та щілини.

Лайфхак 6. Народні засоби

Як доглядати за вименем / Фото: pixabay

Крім господарського мила, у невеликих господарствах або ж у складних умовах для догляду за вименем корови популярні й інші народні засоби :

до доїння можна обполіскувати вим'я теплою водою із розчином ромашки або календули;

деякі господарі для обробки застосовують слабкий розчин марганцівки;

після доїння можна змастити вим'я олією: оливковою, соняшниковою, лляною;

щоб вим'я не потріскалося, добре допомагає олія обліпихи, дитячий крем, вазелін, а також перетоплений тваринний жир, наприклад, свинячий смалець.

Раніше ми розповідали, як довше зберегти домашнє молоко.