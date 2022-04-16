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Лазарева субота-2022: тематичні картинки і добрі привітання

16 квітня, 09:15
Сьогодні Лазарева субота: вітаємо із православним святом.

Лазарєва субота: картинки, листівки та привітання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

16 квітня настала Лазарева субота-2022 . Цього дня православні згадують чудо воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря.

Не забудьте привітати рідних, знайомих та друзів із цим днем. А ми підготували для вас найкращі привітання з Лазаревою суботою, а також тематичні картинки, ефектні листівки та вірші.

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Найкращі привітання з Лазаревою суботою у прозі

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У Лазареву суботу бажаю повірити в добре чудо і не відпускати із серця великої надії, постійно йти праведним шляхом і ніколи не сумніватися, що попереду на вас чекають тільки світлі, щасливі та радісні дні.

Добрі побажання у Лазареву суботу: листівки та картинки / Фото: pinterest

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Цього світлого святкового дня вітаю з Лазаревою суботою. Від щирого серця хочу побажати миру і благоденства, добра і щастя вам і вашій сім'ї, здоров'я, любові, радості та гарного настрою. Нехай із вашого життя назавжди піде горе, а гарні моменти радують завжди!

Вітання з Лазаревою суботою: яскраві картинки / Фото: pinterest

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Цього знаменного дня для всіх християн згадайте, що немає у світі нічого непідвладного Господу. І як Лазар воскрес, представши перед Ісусом, так нехай у душах наших воскресає любов до ближнього, співчуття, благочестя і мир, а чудеса Божих благословень торкнуться всіх праведних. З Лазаревою суботою, з чудовою порою здійснення всіх Божих планів!

Листівки та картинки у Лазареву суботу / Фото: pinterest

Вірші та красиві привітання у Лазареву суботу

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В эту Вербную неделю,
В дни Великого поста,
Есть особая суббота –
Почитаем мы Христа!

Лазаревой называем,
Вербу в честь нее сорвем,
Завтра праздник отмечаем
Вербным и воскресным днем!

З Лазаревою суботою: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

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В Лазаревую субботу
Счастья я желаю,
В чудо верить и любить
Я вас призываю.

Пусть всегда по вере вашей
Лишь дано вам будет.
Благодать большая Божья
С вами пусть прибудет.

Лазарева субота: картинки та привітання / Фото: pinterest

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В субботу Лазареву вспомним
Про Иисуса чудеса,
Как воскресил Он человека,
И свет наполнил небеса,
И в этот день всем пожелаем
Надежды, веры не терять,
Любовь все беды побеждает
И помогает нам мечтать!

З Лазаревою суботою: вітальні листівки / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар церковних свят та постів у квітні-2022 в Україні.