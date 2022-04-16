Лазарева субота-2022: тематичні картинки і добрі привітання

Лазарєва субота: картинки, листівки та привітання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

16 квітня настала Лазарева субота-2022 . Цього дня православні згадують чудо воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря.

Не забудьте привітати рідних, знайомих та друзів із цим днем. А ми підготували для вас найкращі привітання з Лазаревою суботою, а також тематичні картинки, ефектні листівки та вірші.

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Найкращі привітання з Лазаревою суботою у прозі

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У Лазареву суботу бажаю повірити в добре чудо і не відпускати із серця великої надії, постійно йти праведним шляхом і ніколи не сумніватися, що попереду на вас чекають тільки світлі, щасливі та радісні дні.

Добрі побажання у Лазареву суботу: листівки та картинки / Фото: pinterest

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Цього світлого святкового дня вітаю з Лазаревою суботою. Від щирого серця хочу побажати миру і благоденства, добра і щастя вам і вашій сім'ї, здоров'я, любові, радості та гарного настрою. Нехай із вашого життя назавжди піде горе, а гарні моменти радують завжди!

Вітання з Лазаревою суботою: яскраві картинки / Фото: pinterest

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Цього знаменного дня для всіх християн згадайте, що немає у світі нічого непідвладного Господу. І як Лазар воскрес, представши перед Ісусом, так нехай у душах наших воскресає любов до ближнього, співчуття, благочестя і мир, а чудеса Божих благословень торкнуться всіх праведних. З Лазаревою суботою, з чудовою порою здійснення всіх Божих планів!

Листівки та картинки у Лазареву суботу / Фото: pinterest

Вірші та красиві привітання у Лазареву суботу

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В эту Вербную неделю,

В дни Великого поста,

Есть особая суббота –

Почитаем мы Христа!

Лазаревой называем,

Вербу в честь нее сорвем,

Завтра праздник отмечаем

Вербным и воскресным днем!

З Лазаревою суботою: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

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В Лазаревую субботу

Счастья я желаю,

В чудо верить и любить

Я вас призываю.



Пусть всегда по вере вашей

Лишь дано вам будет.

Благодать большая Божья

С вами пусть прибудет.

Лазарева субота: картинки та привітання / Фото: pinterest

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В субботу Лазареву вспомним

Про Иисуса чудеса,

Как воскресил Он человека,

И свет наполнил небеса,

И в этот день всем пожелаем

Надежды, веры не терять,

Любовь все беды побеждает

И помогает нам мечтать!





З Лазаревою суботою: вітальні листівки / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар церковних свят та постів у квітні-2022 в Україні.