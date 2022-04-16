Лазарева суббота-2022: тематические картинки и добрые поздравления

Лазарева суббота: картинки, открытки и поздравления / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
16 апреля наступила Лазарева суббота-2022 . В этот день православные вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря.
Не забудьте поздравить родных, знакомых и друзей с этим днем. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с Лазаревой субботой, а также тематические картинки, эффектные открытки и стихи.
Лучшие поздравления с Лазаревой субботой в прозе
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В Лазареву субботу желаю поверить в доброе чудо и не отпускать из сердца великой надежды, постоянно идти по праведному пути и никогда не сомневаться, что впереди вас ждут только светлые, счастливые и радостные дни.
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В этот светлый праздничный день поздравляю с Лазаревой субботой. От всей души хочу пожелать мира и благоденствия, добра и счастья вам и вашей семье, здоровья, любви, радости и хорошего настроения. Пусть из вашей жизни навсегда уйдет горе, а хорошие моменты радуют всегда!
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В этот знаменательный день для всех христиан вспомните, что нет в мире ничего неподвластного Господу. И как Лазарь воскрес, представ пред Иисусом, так пусть в душах наших воскресает любовь к ближнему, сострадание, благочестие и мир, а чудеса Божьих благословений коснутся всех праведных. С Лазаревой субботой, с чудесной порой свершения всех Божьих планов!
Стихи и красивые поздравления в Лазареву субботу
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В эту Вербную неделю,
В дни Великого поста,
Есть особая суббота –
Почитаем мы Христа!
Лазаревой называем,
Вербу в честь нее сорвем,
Завтра праздник отмечаем
Вербным и воскресным днем!
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В Лазаревую субботу
Счастья я желаю,
В чудо верить и любить
Я вас призываю.
Пусть всегда по вере вашей
Лишь дано вам будет.
Благодать большая Божья
С вами пусть прибудет.
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В субботу Лазареву вспомним
Про Иисуса чудеса,
Как воскресил Он человека,
И свет наполнил небеса,
И в этот день всем пожелаем
Надежды, веры не терять,
Любовь все беды побеждает
И помогает нам мечтать!
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