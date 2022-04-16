Лазарева суббота-2022: тематические картинки и добрые поздравления

Лазарева суббота: картинки, открытки и поздравления / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

16 апреля наступила Лазарева суббота-2022 . В этот день православные вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря.

Не забудьте поздравить родных, знакомых и друзей с этим днем. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с Лазаревой субботой, а также тематические картинки, эффектные открытки и стихи.

Реклама

Лучшие поздравления с Лазаревой субботой в прозе

***

В Лазареву субботу желаю поверить в доброе чудо и не отпускать из сердца великой надежды, постоянно идти по праведному пути и никогда не сомневаться, что впереди вас ждут только светлые, счастливые и радостные дни.

Добрые пожелания в Лазареву субботу: открытки и картинки / Фото: pinterest

Реклама

***

В этот светлый праздничный день поздравляю с Лазаревой субботой. От всей души хочу пожелать мира и благоденствия, добра и счастья вам и вашей семье, здоровья, любви, радости и хорошего настроения. Пусть из вашей жизни навсегда уйдет горе, а хорошие моменты радуют всегда!

Поздравления с Лазаревой субботой: яркие картинки / Фото: pinterest

Реклама

***

В этот знаменательный день для всех христиан вспомните, что нет в мире ничего неподвластного Господу. И как Лазарь воскрес, представ пред Иисусом, так пусть в душах наших воскресает любовь к ближнему, сострадание, благочестие и мир, а чудеса Божьих благословений коснутся всех праведных. С Лазаревой субботой, с чудесной порой свершения всех Божьих планов!

Открытки и картинки в Лазареву субботу / Фото: pinterest

Стихи и красивые поздравления в Лазареву субботу

***

В эту Вербную неделю,

В дни Великого поста,

Есть особая суббота –

Почитаем мы Христа!





С Лазаревой субботой: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Лазаревой называем,

Вербу в честь нее сорвем,

Завтра праздник отмечаем

Вербным и воскресным днем!

С Лазаревой субботой: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

***

В Лазаревую субботу

Счастья я желаю,

В чудо верить и любить

Я вас призываю.



Пусть всегда по вере вашей

Лишь дано вам будет.

Благодать большая Божья

С вами пусть прибудет.

Лазарева суббота: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

В субботу Лазареву вспомним

Про Иисуса чудеса,

Как воскресил Он человека,

И свет наполнил небеса,

И в этот день всем пожелаем

Надежды, веры не терять,

Любовь все беды побеждает

И помогает нам мечтать!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле-2022 в Украине.