Лазарєва субота-2022: що можна і не можна робити

Завтра відзначають Лазарєву суботу: чим цікавий день і що категорично заборонено робити

Головні традиції Лазаревої суботи / Фото: Depositphotos, Колаж: Сьогодні

Завтра, 16 квітня, православні відзначають Лазареву суботу-2022 . Цього дня церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря. Що це за свято, які у нього традиції та заборони, дізнайтесь у нашій статті.

Лазарєва субота: особливості свята

Це свято не має фіксованої дати , тому що залежить від перехідного Великодня і завжди відзначається на шостому тижні Великого посту. А тому щороку припадає на різні дні.

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Традиційно день напередодні Вербної неділі називається Лазаревою суботою, і її святкування передує Входу Господнього до Єрусалиму.

Свято присвячене чуду воскресіння святого Лазаря, якого Христос називав своїм другом. Якось Лазар захворів і помер, і ця звістка дійшла до Христа.

Тоді Ісус прийшов у Віфанію до печери, де був похований Лазар, і помолився: "Отче! дякую Тобі, що Ти почув Мене. Я і знав, що Ти завжди почуєш Мене; але сказав це для народу, що тут стоїть, щоб повірили, що Ти послав Мене".

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Потім Христос покликав: "Лазар! Іди геть". Померлий Лазар воскрес і вийшов із печери. Багато людей, які побачили це диво, увірували в Ісуса як у Месію.

Лазарєва субота: традиції дня

свято припадає на період Великого посту , проте є послаблення суворості посту, наприклад, можна їсти рибну ікру, олію і червоне вино.

, проте є послаблення суворості посту, наприклад, можна їсти рибну ікру, олію і червоне вино. у церквах під час служби у Лазарєву суботу священики вдягаються в білі шати . Служба Лазаревої суботи здійснюється за Пісною Тріодою.

. Служба Лазаревої суботи здійснюється за Пісною Тріодою. у Лазарєву суботу люди заготовляли вербові гілки , щоб рано-вранці у Вербну неділю освятити їх у церкві.

, щоб рано-вранці у Вербну неділю освятити їх у церкві. цього й наступного дня треба легенько плескати рідних вербовими гілочками – для здоров'я, а особливу увагу приділяли дітям.

– для здоров'я, а особливу увагу приділяли дітям. також спостерігали, скільки вже бруньок розпустилося на вербі . Якщо багато – рік буде врожайним та багатим на добрі події.

. Якщо багато – рік буде врожайним та багатим на добрі події. у Лазарєву суботу моляться про зцілення від багатьох хвороб.

Лазарєва субота: що не можна робити

лаятися і бажати комусь зла , тому що весь негатив повертається назад із подвоєною силою;

, тому що весь негатив повертається назад із подвоєною силою; виконувати важку роботу та роботу по дому, прати, прибирати, шити ;

; влаштовувати гучні святкування та застілля;

та застілля; вживати алкоголь крім невеликої кількості червоного вина;

крім невеликої кількості червоного вина; не можна їсти м'ясо, яйця, молочні продукти оскільки триває Великий піст;

оскільки триває Великий піст; не можна топтати крихти їжі , що впали зі столу на підлогу – це вважається поганим знаком;

, що впали зі столу на підлогу – це вважається поганим знаком; не можна нікому відмовляти у допомозі .

Раніше ми публікували календар церковних свят та постів у квітні-2022 в Україні.