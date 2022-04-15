Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Переноска для котів

Зберігаємо цибулю

Гладіолус на дачі

Stop мурахам

Захищаємо город

Сушим волосся без фена
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Лазарєва субота-2022: що можна і не можна робити

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 квітня, 15:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Завтра відзначають Лазарєву суботу: чим цікавий день і що категорично заборонено робити
Головні традиції Лазаревої суботи
Головні традиції Лазаревої суботи / Фото: Depositphotos, Колаж: Сьогодні

Завтра, 16 квітня, православні відзначають Лазареву суботу-2022 . Цього дня церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря. Що це за свято, які у нього традиції та заборони, дізнайтесь у нашій статті.

Лазарєва субота: особливості свята

Це свято не має фіксованої дати , тому що залежить від перехідного Великодня і завжди відзначається на шостому тижні Великого посту. А тому щороку припадає на різні дні.

Реклама

Традиційно день напередодні Вербної неділі називається Лазаревою суботою, і її святкування передує Входу Господнього до Єрусалиму.

Свято присвячене чуду воскресіння святого Лазаря, якого Христос називав своїм другом. Якось Лазар захворів і помер, і ця звістка дійшла до Христа.

Тоді Ісус прийшов у Віфанію до печери, де був похований Лазар, і помолився: "Отче! дякую Тобі, що Ти почув Мене. Я і знав, що Ти завжди почуєш Мене; але сказав це для народу, що тут стоїть, щоб повірили, що Ти послав Мене".

Реклама

Потім Христос покликав: "Лазар! Іди геть". Померлий Лазар воскрес і вийшов із печери. Багато людей, які побачили це диво, увірували в Ісуса як у Месію.

Лазарєва субота: традиції дня

  • свято припадає на період Великого посту , проте є послаблення суворості посту, наприклад, можна їсти рибну ікру, олію і червоне вино.
  • у церквах під час служби у Лазарєву суботу священики вдягаються в білі шати . Служба Лазаревої суботи здійснюється за Пісною Тріодою.
  • у Лазарєву суботу люди заготовляли вербові гілки , щоб рано-вранці у Вербну неділю освятити їх у церкві.
  • цього й наступного дня треба легенько плескати рідних вербовими гілочками – для здоров'я, а особливу увагу приділяли дітям.
  • також спостерігали, скільки вже бруньок розпустилося на вербі . Якщо багато – рік буде врожайним та багатим на добрі події.
  • у Лазарєву суботу моляться про зцілення від багатьох хвороб.

Лазарєва субота: що не можна робити

  • лаятися і бажати комусь зла , тому що весь негатив повертається назад із подвоєною силою;
  • виконувати важку роботу та роботу по дому, прати, прибирати, шити ;
  • влаштовувати гучні святкування та застілля;
  • вживати алкоголь крім невеликої кількості червоного вина;
  • не можна їсти м'ясо, яйця, молочні продукти оскільки триває Великий піст;
  • не можна топтати крихти їжі , що впали зі столу на підлогу – це вважається поганим знаком;
  • не можна нікому відмовляти у допомозі .

Раніше ми публікували календар церковних свят та постів у квітні-2022 в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Святкуватимете Великдень цього року?
Коли свято?
Just do it
Дачний календар на квітень
Сприятливі дні
Лайфхак тижня
Як зняти шкіру з риби
Дізнатися
Місячний календар на тиждень
11 - 17 квітня
Вплив на життя
З ними буває непросто
Горді знаки зодіаку
Козоріг
Козоріг
Лев
Лев
Терези
Терези
1 /2
Хто ще?
Вихідні та свята у квітні
Коли відпочиваємо?
Сприятливі дні у квітні
Місячний календар фарбування
Коли фарбувати волосся?
Магнітні бурі в квітні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти