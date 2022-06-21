Літнє сонцестояння-2022: яскраві сонячні картинки та найкращі привітання

З Днем літнього сонцестояння: красиві картинки та вітальні листівки / Фото: Unsplash
Сьогодні, 21 червня, настав День літнього сонцестояння. А це означає, що сьогодні найтриваліший день у році .
Чим не привід побажати рідним та друзям, щоб найдовший день став і найщасливішим , радісним, сонячним та світлим.
Ми зібрали для вас ефектні картинки, гарні листівки, душевні вітання з Днем літнього сонцестояння , які можна адресувати коханим людям.
Найкращі вітання з Днем літнього сонцестояння у віршах
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Дивись, як швидко час летить!
Хай Сонце радісно зігріє!
Лови, мій друже, світлу мить,
Повір скоріше в свою мрію!
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В День літнього сонцестояння
Бажаю щастя, процвітання.
Нехай не зникає любові тепло,
Бажаю, життя щоб цікавим було!
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Засяє сонце високо,
Сонцестояння вже прийшло.
Земля його теплом зігріта,
Сьогодні день маківки літа!
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Порадуйся світлому
Довгому дню,
Вітай неодмінно
Свою ти рідню.
Літнє сонцестояння: ніжні вітання у прозі
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Вітаю з найдовшим днем! Нехай таким же довгим, нескінченним та світлим буде щастя! Нехай запанує мир і сонячне світло ніколи не покине нас!
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Вітаю із Днем літнього сонцестояння. Бажаю прекрасного літа, чудових днів, мирного неба та гармонії почуттів.
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У День літнього сонцестояння спрямуйте свої думки у позитивне русло, докладіть усіх сил на формулювання мрії і загадайте заповітне бажання. А моє бажання – нехай виповниться ваше!
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