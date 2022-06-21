Літнє сонцестояння-2022: яскраві сонячні картинки та найкращі привітання

З Днем літнього сонцестояння: красиві картинки та вітальні листівки / Фото: Unsplash

Сьогодні, 21 червня, настав День літнього сонцестояння. А це означає, що сьогодні найтриваліший день у році .

Чим не привід побажати рідним та друзям, щоб найдовший день став і найщасливішим , радісним, сонячним та світлим.

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Ми зібрали для вас ефектні картинки, гарні листівки, душевні вітання з Днем літнього сонцестояння , які можна адресувати коханим людям.

Найкращі вітання з Днем літнього сонцестояння у віршах

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Дивись, як швидко час летить!

Хай Сонце радісно зігріє!

Лови, мій друже, світлу мить,

Повір скоріше в свою мрію!

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Привітання та картинки з Днем літнього сонцестояння / Фото: pinterest

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В День літнього сонцестояння

Бажаю щастя, процвітання.

Нехай не зникає любові тепло,

Бажаю, життя щоб цікавим було!

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День літнього сонцестояння: яскраві листівки / Фото: pinterest

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Засяє сонце високо,

Сонцестояння вже прийшло.

Земля його теплом зігріта,

Сьогодні день маківки літа!

День літнього сонцестояння: милі картинки та привітання / Фото: pinterest

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Порадуйся світлому

Довгому дню,

Вітай неодмінно

Свою ти рідню.

Найкращі вітання на День літнього сонцестояння / Фото: pinterest

Літнє сонцестояння: ніжні вітання у прозі

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Вітаю з найдовшим днем! Нехай таким же довгим, нескінченним та світлим буде щастя! Нехай запанує мир і сонячне світло ніколи не покине нас!

Добрі листівки з Днем літнього сонцестояння / Фото: pinterest

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Вітаю із Днем літнього сонцестояння. Бажаю прекрасного літа, чудових днів, мирного неба та гармонії почуттів.

Гарні побажання на День літнього сонцестояння / Фото: pinterest

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У День літнього сонцестояння спрямуйте свої думки у позитивне русло, докладіть усіх сил на формулювання мрії і загадайте заповітне бажання. А моє бажання – нехай виповниться ваше!

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