Найкращі привітання з прийдешнім Новим роком 2022: вірші, проза та картинки

Привітання з Новим роком 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
З наступаючим Новим роком 2022 року! Вихідних на Новий рік та Різдво – 2022 буде не так багато, як минулого року, але відпочити все одно встигнемо, адже попереду найулюбленіші свята. Тому запасіться теплими словами і з чистою душею та великим серцем починайте вітати тих, кого любите. А ми з радістю допоможемо вам у цій справі.
Кажуть, що передчуття любові – сильніше, ніж любов. Але нам здається, що такі ж слова можна сказати про всі новорічні свята. Тому ми так рвемося вітати близьких і знайомих саме з прийдешнім Новим Роком 2022.
Але коли не вистачає слів або просто немає часу, то зовсім не соромно надіслати знайомим із прийдешнім Новим Роком – 2022 картинки, але близьких потрібно вітати найтеплішими словами. І ми вам допоможемо їх підібрати.
З прийдешнім Новим Роком – 2022 вірші
Я желаю, чтоб год наступающий
Стал удачным, мечты исполняющим,
На большие дела вдохновляющим
И победы нам всем обещающим.
Пусть в году, что так быстро к нам мчится,
Только лучшее с вами случится,
И хорошей в душе вам погоды.
С наступающим Новым вас годом!
***
Мягкой поступью морозной
К нам крадется Новый год.
Невесомо, осторожно,
Но уверенно идет.
С ним — мечтания, надежды,
Ожиданья, чудеса.
Долгожданный, как и прежде,
Он летит через леса.
Пусть сбываются молитвы
Жить в здоровье и ладу.
Только радостных событий
В наступающем году!
Вот и скоро уже праздник,
На пороге Новый год!
Скоро сбудутся желания,
Сказка в дом вот-вот войдет!
Пожелаю я достатка,
Счастья, радости, тепла
И чтобы было все в порядке
У вас в любые времена.
Здоровья на год вам желаю,
Успеха в каждой из затей.
И чтобы Новый год встречая,
К вам в сердце праздник прилетел!
***
Пусть год, что тихо наступает,
Вас только лучшим одаряет,
Пусть он вам счастье принесет,
Плохое — старый заберет.
Пусть жизнь сияет и лучится,
Пусть суждено желаньям сбыться!
Любви, финансовой свободы.
И с наступающим вас годом!
Волшебный праздник — Новый год,
Он постучится к нам вот-вот.
Желаю пусть он счастье принесет,
А старый год — плохое заберет.
Пусть будет много смеха,
Удачи и успеха,
И пусть мечты сбываются,
И мир вам улыбается!
З прийдешнім Новим Роком – 2022 привітання в прозі
З прийдешнім Новим роком! Нехай він неодмінно принесе із собою удачу, радість, здоров'я та багато приємних зустрічей. Бажаю, щоб у новому році справдилися найзаповітніші бажання, щоб кожен день був наповнений щастям, і не залишилося місця для смутку. І, звісно, я бажаю гори подарунків. Із прийдешнім!
Вітаємо Вас із наближенням найрадіснішого, найдобрішого, чарівнішого свята – Нового року! Нехай цей рік стане чергою щасливих і радісних днів, наповнених любов'ю, добром та вірою у краще!
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Новий рік – це, як чиста сторінка в книзі. Тож нехай у вас вона буде розписана щастям, радістю, здоров'ям та любов'ю! З прийдешнім!
Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб усі негаразди та турботи залишилися у році, що минає. Нехай Новий рік увійде в наше життя бурею позитивних емоцій, радості та бажань. Бажаю всім здоров'я, любові, достатку та неймовірних вражень від кожного майбутнього дня!
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Від щирого серця вітаю з прийдешнім Новим роком! Бажаю зустріти його в колі сім'ї та дорогих серцю людей, з великою радістю та чудовим настроєм. Нехай у цьому році у всіх справах тобі супроводжує успіх, робота приносить задоволення, а благополуччя множиться. Бажаю міцного здоров'я та найщирішого кохання!
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