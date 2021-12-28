Найкращі привітання з прийдешнім Новим роком 2022: вірші, проза та картинки

Привітання з Новим роком 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

З наступаючим Новим роком 2022 року! Вихідних на Новий рік та Різдво – 2022 буде не так багато, як минулого року, але відпочити все одно встигнемо, адже попереду найулюбленіші свята. Тому запасіться теплими словами і з чистою душею та великим серцем починайте вітати тих, кого любите. А ми з радістю допоможемо вам у цій справі.

Кажуть, що передчуття любові – сильніше, ніж любов. Але нам здається, що такі ж слова можна сказати про всі новорічні свята. Тому ми так рвемося вітати близьких і знайомих саме з прийдешнім Новим Роком 2022.

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Листівка з наступаючим Новим роком 2022 / Фото: bonnycards

Але коли не вистачає слів або просто немає часу, то зовсім не соромно надіслати знайомим із прийдешнім Новим Роком – 2022 картинки, але близьких потрібно вітати найтеплішими словами. І ми вам допоможемо їх підібрати.

З прийдешнім Новим Роком – 2022 вірші

Я желаю, чтоб год наступающий

Стал удачным, мечты исполняющим,

На большие дела вдохновляющим

И победы нам всем обещающим.



Пусть в году, что так быстро к нам мчится,

Только лучшее с вами случится,

И хорошей в душе вам погоды.

С наступающим Новым вас годом!

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***

Мягкой поступью морозной

К нам крадется Новый год.

Невесомо, осторожно,

Но уверенно идет.



С ним — мечтания, надежды,

Ожиданья, чудеса.

Долгожданный, как и прежде,

Он летит через леса.



Пусть сбываются молитвы

Жить в здоровье и ладу.

Только радостных событий

В наступающем году!

Листівка з наступаючим Новим роком 2022 / Фото: bonnycards

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Вот и скоро уже праздник,

На пороге Новый год!

Скоро сбудутся желания,

Сказка в дом вот-вот войдет!



Пожелаю я достатка,

Счастья, радости, тепла

И чтобы было все в порядке

У вас в любые времена.



Здоровья на год вам желаю,

Успеха в каждой из затей.

И чтобы Новый год встречая,

К вам в сердце праздник прилетел!

***

Пусть год, что тихо наступает,

Вас только лучшим одаряет,

Пусть он вам счастье принесет,

Плохое — старый заберет.



Пусть жизнь сияет и лучится,

Пусть суждено желаньям сбыться!

Любви, финансовой свободы.

И с наступающим вас годом!

Листівка з наступаючим Новим роком 2022 / Фото: bonnycards

Волшебный праздник — Новый год,

Он постучится к нам вот-вот.

Желаю пусть он счастье принесет,

А старый год — плохое заберет.



Пусть будет много смеха,

Удачи и успеха,

И пусть мечты сбываются,

И мир вам улыбается!

З прийдешнім Новим Роком – 2022 привітання в прозі

З прийдешнім Новим роком! Нехай він неодмінно принесе із собою удачу, радість, здоров'я та багато приємних зустрічей. Бажаю, щоб у новому році справдилися найзаповітніші бажання, щоб кожен день був наповнений щастям, і не залишилося місця для смутку. І, звісно, я бажаю гори подарунків. Із прийдешнім!

Найкращі листівки з наступаючим Новим Роком 2022 / Фото: bonnycards

Вітаємо Вас із наближенням найрадіснішого, найдобрішого, чарівнішого свята – Нового року! Нехай цей рік стане чергою щасливих і радісних днів, наповнених любов'ю, добром та вірою у краще!

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Новий рік – це, як чиста сторінка в книзі. Тож нехай у вас вона буде розписана щастям, радістю, здоров'ям та любов'ю! З прийдешнім!

Красиві вітання з Новим роком 2022 / Фото: bonnycards

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб усі негаразди та турботи залишилися у році, що минає. Нехай Новий рік увійде в наше життя бурею позитивних емоцій, радості та бажань. Бажаю всім здоров'я, любові, достатку та неймовірних вражень від кожного майбутнього дня!

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Від щирого серця вітаю з прийдешнім Новим роком! Бажаю зустріти його в колі сім'ї та дорогих серцю людей, з великою радістю та чудовим настроєм. Нехай у цьому році у всіх справах тобі супроводжує успіх, робота приносить задоволення, а благополуччя множиться. Бажаю міцного здоров'я та найщирішого кохання!

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