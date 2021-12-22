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Як зробити новорічні іграшки з цукерок: прикольні ідеї з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
22 грудня, 18:55
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Як смачно та весело привітати дітей з Новим роком 2022: цукерки перетворюються на прикольні іграшки
Як зробити новорічні іграшки з цукерок
Як зробити новорічні іграшки з цукерок / Фото: Колаж: Сьогодні

Підготовка до Нового року 2022 йде повним ходом. Ми вже розповідали, як гарно упаковати подарунок на Новий рік. А ще – як смачно оформити мандаринами Новий рік-2022.

Сьогодні пропонуємо вам підготувати смішні, смачні та веселі мініатюрні подарунки для дітей . Думаємо, що і дорослі ласуни зрадіють такому презенту, особливо якщо вони люблять цукерки.

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Як зробити новорічні іграшки з цукерок: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сніговики

Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest
Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest

Цукерки "Рафаелло" виглядають як снігові кульки , і начебто самі просяться зліпити з них сніговичків. Для цього вам знадобиться дерев'яна шпажка, шоколадні монетки та цукерки для капелюхів, трохи розтопленого шоколаду для очей та гудзиків, і шматочок мармеладки для носа.

  • Лайфхак 2. Інші сніговики

Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest
Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest

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Кокосовій стружці ні в чому не поступаються найніжніші маршмеллоу . Ця маса теж схожа на сніг, а якщо її зовсім трохи нагріти – то до неї приклеїться все, що завгодно, навіть шоколадні гудзики M&M's.

  • Лайфхак 3. Капелюх Санта-Клауса

Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest
Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest

Розсип цукерок можна оформити за допомогою вдалої упаковки . Зробіть прозорий слюдяний пакет у вигляді конуса, наповніть його цукерками в червоній упаковці, зверху приклейте помпончик, а знизу зробіть хутряну окантовку – ковпак Санти готовий.

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  • Лайфхак 4. Дід Мороз

Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest
Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest

За аналогією можна напакувати багато пакетів у вигляді оленів, сніговиків, Дідів Морозів та інших казкових героїв. Просто пошарово розташувати різнокольорові цукерки всередині прозорих конусів, а зовні приклеїти носик-вічка-ручки-ніжки-ріжки.

  • Лайфхак 5. Карамельні олені

Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest
Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest

Всім відома карамельна палиця Санти може перетворитися на чарівного оленя. Запасіться шматочками пухнастого синельного дроту для ріжок і очими, що самоклеяться.

  • Лайфхак 6. Солодкі конячки

Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest
Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest

Вмієте в'язати Тоді вам не важко буде зробити цілий табун коней все із тих же гачкуватих карамельок.

  • Лайфхак 7. Шоколадна техніка

Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest
Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest

Вигадливі та різноманітні форми цукерок можна використовувати як деталі конструктора . Тут і круглі, і квадратні, і довгасті – всі вони згодяться на виготовлення машин, тракторів, літаків та паровозиків.

  • Лайфхак 8. Санки Діда Мороза

Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest
Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest

Це ціла цукеркова композиція ! В основі всієї конструкції – плитка шоколаду на льодяниках-полозах, а зверху гора солодких подарунків від щедрого Діда Мороза.

  • Лайфхак 9. Шоколадні гномики

Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest
Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest

На круглі цукерки у вигляді трюфелів начепіть гарні фетрові або паперові ковпачки і приклейте очі. З ними можна награтися, вигадавши цілі казкові сюжети.

  • Лайфхак 10. Яскраві янголятка

Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest
Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest

Пакетики яскравих Skittles за допомогою бантиків та тасьми перетворюються на милих янголів.

  • Лайфхак 11. Цукеркові ялинки

Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest
Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest

Ось такі ошатні новорічні красуні виходять, якщо з'єднати кілька цукерок у зеленій фользі. А для яскравості прикрасьте їх різнокольоровими паєтками.

  • Лайфхак 12. Солодкі ялинки

Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest
Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest

Інший варіант – сховати цукерку у паперовий трафарет, наприклад – у гіллясту та пухнасту ялинку.

  • Лайфхак 13. Прикольні олені

Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest
Як зробити іграшки з цукерок / Фото: pinterest

Chupa Chups і прикольні мордочки, вирізані з різнокольорового паперу – чим не подарунок під новорічну ялинку? Зробіть, наприклад, оленів Санти з великими солодкими носами.

Раніше ми розповідали, як зробити їстівні ароматні та пряні ялинкові іграшки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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