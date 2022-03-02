Місячний календар для саду та городу на березень 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми віримо у перемогу та якнайшвидше повернення до мирного життя. І що вже от-от городники та садівники займуться своєю звичною та улюбленою справою.

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Місячний календар для городників та садівників на березень 2022 року

3 березня. Сприятливий день для пересадки або посадки зелених, листових, плодових та баштанних. Можна зайнятися обробкою ґрунту, поливом та підживленням живців.

4 березня. Рекомендують посадку, пересадку та посів квіткових культур. Газонних та лікарських рослин. Ще можна зайнятися розпушуванням, прополюванням і проріджуванням сходів.

5 березня. Можна заготовляти живці, прищеплювати, підгодовувати. Радять полив рослин. Не рекомендується обрізати дерева.

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6 березня. Рекомендують висаджувати розсаду. Коренева система цього дня швидше вбирає та утримує вологу. Рекомендують обрізати плодові дерева та чагарники.

7 березня. Рекомендується садити і пересаджувати, удобрювати та пікірувати плодові рослини, розпушувати ґрунт.

8 березня. Займіться посадкою та пересадкою, удобрюванням, поливом, обрізанням і пікіруванням.

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9 березня. Несприятливий день, займіться прибиранням саду і поливом.

10 березня. Дуже сприятливий день. Рекомендується обробляти і розпушувати ґрунт, пересадку та посадку, підживлення та обрізання.

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11 березня. Потрібно робити посів, посадку та пересадку плодових рослин та баштанних культур. Не рекомендується обрізати дерева.

12 березня. Займіться пересадкою і посадкою, живцюванням, проріджуванням. Можна садити кабачкові, баштанні культури, лікарські та квіткові культури. Радять рясно поливати та зайнятися обрізанням плодових дерев.

13 березня. Цього дня не можна обрізати дерева. Можна садити, сіяти та пересаджувати.

14 березня. Категорично не рекомендується обрізати плодові дерева. Рекомендується посів, посадка та пересадка рослин та культур.

15 березня. Це дуже сприятливий день для всіх робіт у саду та городі.

16 березня. Рекомендується все, крім пікірування, щеплення та пасинкування.

17 березня. Теж сприятливий день для всіх робіт.

18 березня. Повний місяць. Цей день – день відпочинку в саду та городі. Але можна обприскувати рослини від шкідників. Не можна збирати лікарські рослини.

19 березня. Робити можна все, що потрібно для вашого саду та городу. Особливо – кореневе підживлення.

20 березня. День відпочинку. Поливати можна рівномірно. Не можна працювати з корінням рослин і розпушувати ґрунт.

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21 березня. Сприятливий день для всіх видів робіт. Не можна працювати із садовим інвентарем.

22 березня. Працюйте лише з наземною частиною рослин. Радять робити підживлення, зайнятися бур'янами, шкідниками. Можна висаджувати дерева.

23 березня. Дуже активний та сприятливий день для всіх робіт.

24 березня. Займіться бур'янами та шкідниками, посівом бобових, висадкою картоплі, коренеплодів .

25 березня. Працюйте з наземною частиною рослин. Обрізайте та прищеплюйте дерева, удобрюйте ґрунт, висаджуйте коренеплоди.

26 березня. Робіть усе, що запланували. День для цього дуже сприятливий.

27 березня. Пасивний день. Садіть і сійте коренеплоди, цибулю, картоплю. Прополіть город і розпушіть. Займіться бур'янами та шкідниками. Не рекомендується рясний полив.

28 березня. Більше пасивний день. Рясно поливати не потрібно, можна обрізати, прищеплювати та боротися зі шкідниками та бур'янами.

29 березня. Сприятливий день для посіву та посадки коренеплодів. Займіться прополюванням та обприскуванням від шкідників. Не можна пікірувати дерева та працювати з інвентарем для садівників.

30 березня. Спокійний день, займіться посадкою та підживленням. Не можна копати і пиляти дерева, рвати рослини та рясно поливати.

31 березня. Утримайтеся від активних робіт. Обріжте дерева та чагарники, видаліть пошкоджені гілки, боріться з бур'янами та шкідниками. Не можна копати, саджати, розпушувати і не працюйте з корінням рослин.

За матеріалами Мeteoprog.ua.