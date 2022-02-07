Завтра 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Завтра 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Завтра 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Завтра 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
9 лютого 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
9 лютого 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
9 лютого 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
9 лютого 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
9 лютого 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
9 лютого 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua

Шкідники рослин

Авто взимку

Листівки-мотиватори

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Рослини

Як розмножувати рослини: популярні способи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 16:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нові пагони та рослини можна легко отримати із листя, черешків, відводок та вусів.
Як розмножувати рослини різними способами
Як розмножувати рослини різними способами / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали, як із кісточки можна виростити екзотику на підвіконні. Але багато рослин легко розмножуються й іншими способами , а не лише з насіння.

Як можна розмножувати рослини та отримати пагони, готові до висадки, читайте у нашій статті.

Реклама

Як розмножувати рослини: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Черешки

Як розмножувати рослини / Фото: pinterest
Як розмножувати рослини / Фото: pinterest

Бажано вибрати на рослині найсильніший і здоровий відросток завдовжки 6-7 см . Зробіть зріз гострим ножем трохи нижче за листя. Помістіть черешок у воду або ґрунт. Зробіть посадку одночасно кількох черешків, тому що не всі можуть прижитися. Далі важливо підтримувати високу вологість повітря, температуру приблизно 18°С і не тримати рослину під прямим сонячним промінням. Після появи коріння черешок висаджується у ґрунт.

  • Лайфхак 2. Листя

Як розмножувати рослини / Фото: pinterest
Як розмножувати рослини / Фото: pinterest

Реклама

Аналогічно черешкам у воду можна опустити лист і дочекатися появи коренів. Зріжте з рослини найбільший і м'ясистий листок . Він має виглядати свіжим, здоровим, без пошкоджень. Зріз черешка робиться поперечний. У воду слід опустити черешок, а не весь лист. Важливо стежити за водою та не допускати загнивання.

  • Лайфхак 3. Відводки

Як розмножувати рослини / Фото: pinterest
Як розмножувати рослини / Фото: pinterest

Для такого способу розмноження у рослини вибираються сильні пагони, а потім опускаються і притискаються в землю за допомогою дроту у сусідньому горщику. Щоб прискорити процес появи коріння, попередньо перед притисканням на пагоні роблять надріз. А зовсім відрізати його від дорослої рослини можна після повного вкорінення.

Реклама
  • Лайфхак 4. Пагони

Як розмножувати рослини / Фото: pinterest
Як розмножувати рослини / Фото: pinterest

Бічні пагони рослин зрізають максимально близько до батьківської рослини, щоб на них також була частина кореня. А потім відсаджують від основної рослини, коли вони досягають 1/3 її розміру.

  • Лайфхак 5. Вуса

Як розмножувати рослини / Фото: pinterest
Як розмножувати рослини / Фото: pinterest

Якщо у рослини з'являються стрілки-вуса, які тягнуться до землі і вкорінюються самі, утворюючи молоді рослини, її розмножують подібно до полуниці . Коли вус дає корінь, його можна сміливо обрізати та відсаджувати в інший горщик.

  • Лайфхак 6. Повітряні відводки

Як розмножувати рослини / Фото: pinterest
Як розмножувати рослини / Фото: pinterest

Якщо рослина має вигляд старої, у неї довгі стебла і практично немає листя, підійде спосіб повітряної відводки. Для цього потрібно вибрати оптимальну висоту та акуратно надрізати стебло навкруги , видаляючи з нього кору завширшки приблизно 2 см. Обернути це місце поліетиленовою плівкою або закріпити навколо стебла пластиковий стаканчик, наповнений грунтом. Важливо підтримувати високу вологість. Приблизно за 2 тижні на цьому місці з'явиться коріння. Після цього можна зрізати паросток та посадити в землю.

Раніше ми розповідали, які рослини садити для кохання та багатства.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Doodle Сьогодні
7 лютого. Чарльз Діккенс. Рівно 210 років тому з'явився на світ найчитанніший англомовний прозаїк (причому, став ним ще за життя - і з того часу нікому не поступається першістю) Чарльз Джон Хаффем Діккенс…
Історія дня - за хвилину
Місячний календар на тиждень
7 — 13 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти