Місячний календар на липень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні

Який сьогодні місячний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Як впливає Місяць на настрій, емоції та поведінку людей? Різні фази Місяця впливають на нас по-різному. Причому, на одних це дуже сильно відбивається, а інші можуть навіть не помітити зміну чергово\ місячної фази. Але в жодному разі її не можна недооцінювати.

В які дні липня можна проявляти активність , коли не рекомендується робити серйозні кроки, а коли корисно загадувати бажання, дізнайтеся в нашій статті.

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Молодик і повня у липні-2022

Липнева повня припадає практично на середину літа – 13 липня, о 21 годині 38 хвилин . Вона пройде під знаком Козоріг , який серйозно впливає на життя та самопочуття людей. Це сприятливий період для наведення порядків, розкладання по місцях речей та думок, а також всепрощення, планування та накопичення сил для нових звершень і важливих справ.

Однак у період повні та кілька днів потому люди не завжди можуть приймати адекватні рішення та схильні до помилок .

Молодик у липні 2022 року пройде 28-го числа, о 20 годині 56 хвилини за київським часом. Він буде під знаком Лев , який сприяє активному, піднесеному та бадьорому настрою. З'являється бажання хвалити та отримувати компліменти. Тому не варто скупитися на добрі слова для оточуючих.

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У дні молодика не потрібно відразу ж приступати до активних дій – цей час більше підходить для складання планів та загадування бажань , а також сприятливі для отримання приємних вражень.

Сприятливі та несприятливі місячні дні у липні-2022

У період молодика люди за допомогою своїх думок та вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточення та легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, позначиться на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 10, 11, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 29 липня.

Слушними днями в липні-2022 для активних та рішучих дій, що дають результат, є 1, 3, 8, 12, 18, 19, 20, 30 липня. У цей час з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. Але планувати нові справи не варто.

У цей час з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. Але планувати нові справи не варто. Однак у липні ще є дати, в які, згідно з місячним календарем, слід виявити вдумливість та обережність: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 22, 25, 28, 31 липня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам та провокаціям, уникати скандалів та сварок, агресії та насильства.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у липні-2022 в Україні. Від місячних фаз залежить не тільки поведінка людей, але й стан волосся, про який ви можете дізнатися з календаря стрижок на липень-2022 і в залежності від нього вибирайте потрібний день для зміни іміджу.