Місячний календар на тиждень 16-22 серпня 2021 року

Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на середину серпня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 16-22 серпня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 16-22 серпня 2021 року

16 серпня, понеділок – 9-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні.

17 серпня, вівторок – 10-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії й активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

18 серпня, середа – 11-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, в який важливо тримати емоції під контролем.

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19 серпня, четвер – 12-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя і співчуття, які повернуться до вас сторицею.

20 серпня, п'ятниця – 13-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

21 серпня, субота – 14-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.

22 серпня, неділя – 15-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – повня о 15:02. Сатанинський день спокус, в цей період людина погано контролює свої слабкості.

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