Місячний календар на тиждень 16-22 серпня 2021 року

Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні
Докладний місячний календар на середину серпня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.
Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 16-22 серпня 2021 року.
Читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.
Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни та оригінальні продукти.
Гороскоп на неделю 16-22 августа: все знаки зодиака
Місячний календар по днях на тиждень 16-22 серпня 2021 року
- 16 серпня, понеділок – 9-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні.
- 17 серпня, вівторок – 10-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії й активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.
- 18 серпня, середа – 11-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, в який важливо тримати емоції під контролем.
- 19 серпня, четвер – 12-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя і співчуття, які повернуться до вас сторицею.
- 20 серпня, п'ятниця – 13-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.
- 21 серпня, субота – 14-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.
- 22 серпня, неділя – 15-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – повня о 15:02. Сатанинський день спокус, в цей період людина погано контролює свої слабкості.
Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у серпні 2021 року в Україні.