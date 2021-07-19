Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Краса на дачі

Реанімуємо квіти

Де зробити фото

Боремося зі спекою

Подорожуємо безпечно

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Місячний календар на серпень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 липня, 15:59
Копіювати лінк
Найсильніша взаємодія між Сонцем і Місяцем, яка впливає на людей, відбувається в моменти молодика і повні, а також у дні першої і останньої чверті Місяця.
Місячний календар на серпень Колаж: Сьогодні
Місячний календар на серпень Колаж: Сьогодні

Місяць має серйозний вплив на людей, а його фази по-різному діють на наш настрій, емоції і поведінку. Одні люди дуже гостро відчувають залежність від супутника Землі, інші ж навіть не помічають зміну місячних фаз й інші астрономічні явища. В які дні серпня корисно проявляти активність, коли не можна вживати жодних серйозних дій, а коли можна і навіть потрібно загадувати бажання, дізнайтеся в нашій статті.

Якщо ви поки що у роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, дивіться ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Молодик, повня, дні першої і останньої чверті Місяця, а також сонячні і місячні затемнення – це час посиленої взаємодії Сонця і Місяця між собою. Астрологи рекомендують ті періоди, коли Місяць перебуває в різних фазах, використовувати для абсолютно різних цілей. Згідно з місячним календарем, серпень-2021 починається і завершується фазою спадного Місяця.

Читайте також:

Молодик і повня в серпні-2021

Молодик у серпні 2021 року відбудеться 8-го числа о 16 годині 51 хвилині за київським часом. Він пройде під знаком Лева, який матиме серйозний вплив на наше життя, поведінку і самопочуття. Цей знак зазвичай дарує бадьорість і піднесений настрій, його важко збити з наміченого шляху в досягненні мети.

Не поспішайте діяти в перші дні молодика – цей час більше підходить для загадування бажань, планів і мрій. Також період молодика добре підходить для аналізу минулого, зробити висновки, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

Повня наприкінці літа відбудеться 22 серпня, о 15 годині 2 хвилини. Вона пройде під знаком Водолія, що посилить прагнення людей до внутрішньої свободи і незалежності. Емоції проявлятимуться більш відкрито і вільно. З'явиться неприйняття найменшого тиску на себе.

Майте на увазі, що в період повні і кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення і можуть робити помилки.

Сприятливі і несприятливі місячні дні в серпні-2021

У період молодика люди за допомогою своїх думок і вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих і легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, відіб'ється на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 2, 3, 5, 6, 9, 19, 20, 23, 24, 29, 31 серпня.

Слушними днями в серпні-2021 для активних і рішучих дій, що приносять результат, є 10, 12, 17, 21, 27, 28 серпня. У цей період з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. У цей час можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Проте планувати нові справи не варто.

Однак у серпні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість і обережність: 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 30 серпня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів і сварок, агресії і насильства.

Раніше ми публікували календар затемнень-2021: точні дати і вплив на людей.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Лайфхак для кращого врожаю
Місячний посівний календар на липень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як пережити спеку
Прості лайфхаки
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Знаєш, як правильно і швидко зібрати валізу?
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти