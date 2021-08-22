Місячний календар на тиждень 23-29 серпня 2021 року

Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на кінець серпня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 23-29 серпня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 23-29 серпня 2021 року

23 серпня, понеділок – 16-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – повня. День гармонії, спокою і єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

24 серпня, вівторок – 17-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Овен. Фаза Місяця – повня. День внутрішньої свободи і розкутості, коли можна веселитися і насолоджуватися життям.

25 серпня, середа – 18-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Овен. Фаза Місяця – повня. День прояви внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки своєї свідомості.

26 серпня, четвер – 19-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Овен. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам і обману.

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27 серпня, п'ятниця – 20-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – повня. День духовного росту і перемоги, вам все під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

28 серпня, субота – 21-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – повня. Активний день, на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

29 серпня, неділя – 22-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – повня. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

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