Місячний календар на тиждень 6-12 червня 2022 року

Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на початок літа 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня .

Як впливає Місяць на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 6-12 червня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 6-12 червня 2022 року

6 червня, понеділок – 8-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – молодик. День каяття у своїх гріхах, прощення образ та чужих недоліків.

7 червня, вівторок – 9-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – перша чверть о 17:50. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більш ніж в інші дні.

8 червня, середа – 10-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії та активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

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9 червня, четвер – 11-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, коли важливо тримати емоції під контролем.

10 червня, п'ятниця – 12-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя та співчуття, які повернуться до вас сторицею.

11 червня, субота – 13-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

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12 червня, неділя – 14-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.

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