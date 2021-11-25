Місячний календар фарбування волосся на грудень 2021 року

Місячний календар фарбування волосся / Фото: Колаж: Сьогодні
Коли за місячним календарем найкраще змінити колір волосся у грудні, напередодні Нового року-2022, щоб оновлення іміджу вам личило і робило настрій святковим? А в які дні грудня фарбувати волосся категорично не потрібно, щоб не погіршити здоров'я і не відлякнути свій успіх?
Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся на кожен день грудня 2021 року та вибирайте найбільш підходящі дні для оновлення іміджу.
Місячний календар на грудень-2021: коли можна і не можна фарбувати волосся
1 грудня – 27-й місячний день. Цілком вдало пройде фарбування та тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.
2 грудня – 28-й місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.
3 грудня – 29-й місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.
4 грудня – 30-й, 1-й місячний день. Зміна кольору волосся на стику місячних днів може принести проблеми і відволікти від важливих справ.
5 грудня – 2-й місячний день. Місячний календар фарбування волосся сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.
6 грудня – 3-й місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем цього дня небажане. Ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.
7 грудня – 4-й місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.
8 грудня – 5-й місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення і приємне спілкування.
9 грудня – 6-й місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період зміни іміджу.
10 грудня – 7-й місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили та впевненості у собі.
11 грудня – 8-й місячний день. Сьогодні не варто втручатися у зміну зовнішнього вигляду і кольору волосся, краще залиште все як є.
12 грудня – 9-й місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їхньому оздоровленню.
13 грудня – 10-й місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.
14 грудня – 11-й місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.
15 грудня – 12-й місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.
16 грудня – 13-й місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.
17 грудня – 14-й місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.
18 грудня – 15-й місячний день. Не варто надто відходити від свого кольору волосся, у цьому випадку результат фарбування вас порадує.
19 грудня – 16-й місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.
20 грудня – 17-й місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір та тонування волосся, ви залишитеся задоволеними.
21 грудня – 18-й місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть порозумітися з оточуючими.
22 грудня – 19-й місячний день. День підходить для експериментів із кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.
23 грудня – 20-й місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо позначиться на розвитку бізнесу.
24 грудня – 21-й місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.
25 грудня – 22-й місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або зупиніться на рідному кольорі.
26 грудня – 23-й місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.
27 грудня – 23-й місячний день. Краще відкладіть зміну кольору на інший день, якщо не хочете неприємностей в особистому житті.
28 грудня – 24-й місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.
29 грудня – 25-й місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.
30 грудня – 26-й місячний день. Найкраще вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволеними зовнішнім виглядом.
31 грудня – 27-й місячний день. Цілком вдало пройде фарбування та тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.
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