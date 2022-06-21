Місячний календар стрижок на липень-2022

Місячний календар стрижок / Фото: Колаж: Сьогодні
Коли можна стригти волосся в липні 2022 року, за місячним календарем, щоб зачіска радувала красою та доглянутістю? А в які дні місяця не варто йти до перукарні? Дивіться докладний місячний календар стрижки волосся у липні-2022 та плануйте зміну свого іміджу.
Місячний календар на липень-2022: коли стригти волосся
1 липня – 3-й місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем цього дня сприятиме зростанню та розкриттю внутрішніх потенціалів.
2 липня – 4-й місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.
3 липня – 5-й місячний день. Період, коли можна стригти волосся та навіть експериментувати зі своєю зовнішністю, – ви залишитеся задоволені.
4 липня – 6-й місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.
5 липня – 7-й місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.
6 липня – 8-й місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете викликати проблеми у бізнесі.
7 липня – 9-й місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що приваблює негативну енергетику.
8 липня – 10-й місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.
9 липня – 11-й місячний день. Відмовтеся від ідеї укоротити волосся, тому що день чреватий поганим самопочуттям.
10 липня – 12-й місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити та оздоровити ослаблену шевелюру.
11 червня – 13-й місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.
12 липня – 14-й місячний день. Гарний період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.
13 липня – 15-й місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.
14 липня – 16-й місячний день. Обрізаючи волосся цього дня, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.
15 липня – 17-й місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності у сім'ї.
16 липня – 18-й місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.
17 липня – 19-й місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.
18 липня – 20-й місячний день. Не стрижіться цього дня, зміна зачіски може спровокувати хворобу.
19 липня – 21-й місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі та зміцнить партнерські зв'язки.
20 липня – 21-й місячний день. Стрижка цього дня сприятливо вплине на ваше особисте життя та підвищить ваше лібідо.
21 липня – 22-й місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свій успіх.
22 липня – 23-й місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.
23 липня – 24-й місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.
24 липня – 25-й місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій та стрижки волосся буде неслухняним.
25 липня – 26-й місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.
26 липня – 27-й місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.
27 липня – 28-й місячний день. Невдалий день для вкорочування волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.
28 липня – 29-й, 1-й місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів та роботи.
29 липня – 2-й місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.
30 липня – 3-й місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем цього дня сприятиме зростанню та розкриттю внутрішніх потенціалів.
31 липня – 4-й місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.
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