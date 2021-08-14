Медовий Спас 2021: привітання та листівки зі святом 14 серпня

Медовий Спас 2021: привітання та листівки / Фото: Depositphotos

14 серпня православні християни відзначають велике релігійне свято Медовий Спас 2021. Цього дня потрібно освятити в церкві букет з польових квітів з маком. За повір'ям, такий букет має входити 17 трав, а придбати його можна перед самим святом.

Крім того, на Маковія люди збирають урожай меду. Тому і Спас, що "спасали запасаючи".

Ми пропонуємо добірку найкращих привітань з Медовим Спасом 2021. Обов'язково привітайте своїх рідних, друзів, колег і знайомих.

Привітання з Медовим Спасом 2021 / Фото: Bipbap

Привітання в Медовий Спас 14 серпня

Медовый спас! Приятный запах...

Мед сегодня вновь в цене,

Он энергии, здоровья

Принесет тебе и мне!

***

Пусть, накопленный за лето,

Луговой, лесной запас,

В платье пестрое одетый,

Вам отдаст щедрейший Спас!

***

Словно бабочек порханье,

Словно тихое прощанье,

Мед нам дарит обещанье

Охранять, лелеять нас!

Привітання з Медовим Спасом 2021 / Фото: Bipbap

***

Я желаю лишь добра,

Чтоб душа любила.

Спас Медовый. Вам – "Ура!".

Всем желаю силы.

***

Мед течет, что по усам,

На пирах был здесь и там,

Но приятней нет сего,

Спаса, что нам всем дано,

Что Медовым величают,

Что пожалуй каждый знает!

С праздником, с свершением всех,

И медовых вам потех!

Первый Спас — Медовый Спас,

Праздник лета, меда, солнца!

Вкусных сладостей запас,

Всем сегодня раздается!

Солнечным подарком ты

Рад сегодня угощаться,

Всем медовой доброты,

Всем беспечности и счастья!

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Привітання з Маковієм 2021 / Фото: Bipbap

***

Медок янтарный так и манит,

Чарует нежный аромат.

Мы нынче первый спас встречаем

И радуется стар и млад.

Пусть будет жизнь такой же сладкой,

И праздник дом ваш посетит.

Всю грусть прогонит без остатка

И всех Господь благословит!

***

Льется наш медок рекой,

Сладкий, свежий, очень вкусный,

Спас Медовый к нам пришел,

Праздник светлый, но не грустный.

Веселимся от души,

Наслаждаемся погодой,

В Первый Спас желаем всем,

Быть счастливыми на годы!

***

В первый Спас медовый, сладкий,

Вам желаю я добра.

Банка лакомства святого,

В дом здоровье принесла.

Колокольный звон очистит,

Души наши и слова.

Благодать сойдет большая,

На тебя и на меня

***

Спас медовый наступил вдруг,

Собирать пора медок,

В этот день никто не будет

Огорчен и одинок!

Всем желаем только счастья,

Благодати и тепла,

Небеса помогут в этом,

Всем судьба будет мила.

***

Радости у нас немало,

И недаром, неспроста!

День сегодняшний – начало

Для Успенского поста!

Труд пчелиный был недаром -

Божьей сладости припас!

Сладкий, солнечный, янтарный

Первый Спас, Медовый Спас!

***

Мокрый спас! Медовый спас!

Нам много радости придаст!

Освятим мы мёд и воду

И поедем на природу!

Вот и лето отлетает,

Первым медом одарив,

Радость пусть не отпускает,

Стол торжественный накрыв.

Пусть несет благословенье

Первый Спас, Медовый Спас,

И отличным настроеньем

Наградит пускай он вас!

***

Медового счастья, медовой погоды,

Медовой любви вам на долгие годы!

Веселья, здоровья, терпенья и сил!

Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!

И не было места печали и боли,

А лишь благодати цветное раздолье!

Успехов в делах и удачи в пути,

И каждому то, чего ищет найти!

***

В медовый спас желаю жизни сладкой,

Как мед душистый с пасеки лесной,

В душе – покоя, в помыслах порядка,

Для сердца – радости, и мира над землей.

Пусть будет жизнь твоя, как сахарная вата,

Легка, воздушна, до краев полна

Прохладной мяты, меда аромата

И терпкого искристого вина.

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