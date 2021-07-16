Як оригінальні привітати з Днем бухгалтера колег

16 липня Україна відзначає День бухгалтера-2021. Не забудьте привітати своїх колег і всіх, хто має відношення до цієї нелегкої та відповідальної професії. А ми підготували для вас чудові, милі, прикольні і веселі привітання з Днем бухгалтера для колег, товаришів по службі, друзів і знайомих.
Найкращі привітання з Днем бухгалтера колегам у прозі
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Мої любі колеги! Вітаю вас з нашим професійним святом – Днем бухгалтера! Бажаю вам, щоб робота завжди подобалася і приносила задоволення, щоб кожен день підносив лише приємні сюрпризи, і щоб в нашому кабінеті панували гармонія, спокій, дружба, аромат кави і шоколадних цукерок!
З Днем бухгалтера: прикольні привітання колегам у віршах
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С Днем бухгалтера поздравить
Вас, коллеги, я хочу.
Пусть балансы и отчеты
Будут всем нам по плечу.
Пусть растет доход ваш личный,
Пусть проверка не грозит.
Мир финансовых просторов
Будет пусть для вас открыт.
Що подарувати бухгалтеру: оригінальні ідеї з фото
День бухгалтера-2021: приємні побажання колегам у прозі
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Дорогі колеги, вітаю всіх з Днем бухгалтера України! Бажаю вам досягти такої майстерності в своїй професії, щоб дебет з кредитом вдавалося зводити з заплющеними очима, а звіти клацати, як насіння! Нехай у вас не буде недоліків і помилок в роботі, і нехай в житті з вами буде достаток!
Привітання з Днем бухгалтера : прикольні смс колегам
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Кто зарплаты посчитает,
И бюджет, и НДС?
Лишь бухгалтеру под силу,
С калькулятором и без.
Без ошибок, очень точно
Рассчитаем мы баланс.
Как всегда, аврал и срочность.
Что б все делали без нас!
День бухгалтера: позитивні привітання колегам своїми словами
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Колеги! У День бухгалтера хочу вам побажати, щоб дебет з кредитом завжди сходилися з першого разу, щоб начальство не забувало нагороджувати за чудову роботу, щоб всім вистачало часу на літні відпустки і щоб баланс був не тільки у звіті, а й в особистому житті!
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.