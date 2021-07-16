Як оригінальні привітати з Днем бухгалтера колег

В День бухгалтера України адресуйте найкращі привітання колегам і друзям

Привітання з Днем бухгалтера 2021 / Фото: Depositphotos

16 липня Україна відзначає День бухгалтера-2021. Не забудьте привітати своїх колег і всіх, хто має відношення до цієї нелегкої та відповідальної професії. А ми підготували для вас чудові, милі, прикольні і веселі привітання з Днем бухгалтера для колег, товаришів по службі, друзів і знайомих.

Найкращі привітання з Днем бухгалтера колегам у прозі

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Мої любі колеги! Вітаю вас з нашим професійним святом – Днем бухгалтера! Бажаю вам, щоб робота завжди подобалася і приносила задоволення, щоб кожен день підносив лише приємні сюрпризи, і щоб в нашому кабінеті панували гармонія, спокій, дружба, аромат кави і шоколадних цукерок!

Добрые поздравления с Днем бухгалтера / Фото: Pixabay

З Днем бухгалтера: прикольні привітання колегам у віршах

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С Днем бухгалтера поздравить

Вас, коллеги, я хочу.

Пусть балансы и отчеты

Будут всем нам по плечу.



Пусть растет доход ваш личный,

Пусть проверка не грозит.

Мир финансовых просторов

Будет пусть для вас открыт.

День бухгалтера-2021: приємні побажання колегам у прозі

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Дорогі колеги, вітаю всіх з Днем бухгалтера України! Бажаю вам досягти такої майстерності в своїй професії, щоб дебет з кредитом вдавалося зводити з заплющеними очима, а звіти клацати, як насіння! Нехай у вас не буде недоліків і помилок в роботі, і нехай в житті з вами буде достаток!

Красивые поздравления и открытки с днем бухгалтера / Фото: Pixabay

Привітання з Днем бухгалтера : прикольні смс колегам

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Кто зарплаты посчитает,

И бюджет, и НДС?

Лишь бухгалтеру под силу,

С калькулятором и без.



Без ошибок, очень точно

Рассчитаем мы баланс.

Как всегда, аврал и срочность.

Что б все делали без нас!

Привітання з Днем бухгалтера колегам: яскраві картинки і вірші / Фото: Pixabay

День бухгалтера: позитивні привітання колегам своїми словами

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Колеги! У День бухгалтера хочу вам побажати, щоб дебет з кредитом завжди сходилися з першого разу, щоб начальство не забувало нагороджувати за чудову роботу, щоб всім вистачало часу на літні відпустки і щоб баланс був не тільки у звіті, а й в особистому житті!

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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