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Як оригінальні привітати з Днем бухгалтера колег

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
16 липня, 07:26
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В День бухгалтера України адресуйте найкращі привітання колегам і друзям
Привітання з Днем бухгалтера 2021
Привітання з Днем бухгалтера 2021 / Фото: Depositphotos

16 липня Україна відзначає День бухгалтера-2021. Не забудьте привітати своїх колег і всіх, хто має відношення до цієї нелегкої та відповідальної професії. А ми підготували для вас чудові, милі, прикольні і веселі привітання з Днем бухгалтера для колег, товаришів по службі, друзів і знайомих.

Найкращі привітання з Днем бухгалтера колегам у прозі

***

Мої любі колеги! Вітаю вас з нашим професійним святом – Днем бухгалтера! Бажаю вам, щоб робота завжди подобалася і приносила задоволення, щоб кожен день підносив лише приємні сюрпризи, і щоб в нашому кабінеті панували гармонія, спокій, дружба, аромат кави і шоколадних цукерок!

Добрые поздравления с Днем бухгалтера
Добрые поздравления с Днем бухгалтера / Фото: Pixabay

З Днем бухгалтера: прикольні привітання колегам у віршах

***

С Днем бухгалтера поздравить
Вас, коллеги, я хочу.
Пусть балансы и отчеты
Будут всем нам по плечу.

Пусть растет доход ваш личный,
Пусть проверка не грозит.
Мир финансовых просторов
Будет пусть для вас открыт.

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День бухгалтера-2021: приємні побажання колегам у прозі

***

Дорогі колеги, вітаю всіх з Днем бухгалтера України! Бажаю вам досягти такої майстерності в своїй професії, щоб дебет з кредитом вдавалося зводити з заплющеними очима, а звіти клацати, як насіння! Нехай у вас не буде недоліків і помилок в роботі, і нехай в житті з вами буде достаток!

Красивые поздравления и открытки с днем бухгалтера
Красивые поздравления и открытки с днем бухгалтера / Фото: Pixabay

Привітання з Днем бухгалтера : прикольні смс колегам

***

Кто зарплаты посчитает,
И бюджет, и НДС?
Лишь бухгалтеру под силу,
С калькулятором и без.

Без ошибок, очень точно
Рассчитаем мы баланс.
Как всегда, аврал и срочность.
Что б все делали без нас!

Привітання з Днем бухгалтера колегам: яскраві картинки і вірші
Привітання з Днем бухгалтера колегам: яскраві картинки і вірші / Фото: Pixabay

День бухгалтера: позитивні привітання колегам своїми словами

***

Колеги! У День бухгалтера хочу вам побажати, щоб дебет з кредитом завжди сходилися з першого разу, щоб начальство не забувало нагороджувати за чудову роботу, щоб всім вистачало часу на літні відпустки і щоб баланс був не тільки у звіті, а й в особистому житті!

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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