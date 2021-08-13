Міжнародний день шульги: цікаві факти і історія свята

Сьогодні відзначаємо Міжнародний день шульги / Фото: freepik.com

День шульги: історія

Історія свята починається з 1992 року, коли активісти вперше провели галасливі дебати, інформуючи громадськість про щоденний дискомфорт, який відчуває ліворуке населення планети.

Організував громадську ходу Клуб шульг, що знаходиться у Великобританії. З того моменту було покладено початок міжнародного руху шульги.

Цікаві факти про шульг

У Середньовіччі шульги вважалися "слугами сатани" і ставали жертвами інквізиції. На щастя, в наш час людство більш толерантне і незалежне від забобонів, однак ліворукій половині все ще складно адаптуватися в суспільстві через "правобічну" соціальну спрямованість. Шульги складають приблизно 15% від загального числа людей, тобто шульгою є кожен сьомий. Вважається, що у шульг творчий початок розвинений сильніше, ніж у праворуких людей. У них в більшій мірі розвинена ліва півкуля мозку, що відповідає саме за абстрактність мислення і творчий потенціал. Далеко не завжди шульга пише лівою рукою. Тож процес письма – це не показник. Адже крім письма є й інші маніпуляції, які шульга виконує лівою рукою. Примітно, що шульги частіше зустрічаються серед чоловіків, ніж серед жінок, а також серед однояйцевих близнят. У 2008 році англійські вчені знайшли "ген шульг" LRRTM1, який відіграє важливу роль при формуванні мови і емоцій. У багатьох мовах слово шульга в перекладі має негативне забарвлення, що асоціюється з незграбністю і незручністю. Тоді як "правша", навпаки, має спільний корінь зі словом "правовий" і "правильний".

Шульгами були такі знамениті особистості в історії, як Альберт Ейнштейн, Гай Юлій Цезар, Людвіг ван Бетховен, Ніколо Паганіні, Вольфганг Амадей Моцарт, Олександр Македонський, Наполеон Бонапарт, Рафаель, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Ганс Християн Андерсен, Олександр Пушкін, Лев Толстой, Рокфеллер.

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Багато акторів, спортсменів, політиків, вчених та громадських діячів сучасності теж є шульгами. Наприклад, Білл Гейтс, Чарлі Чаплін, Мерилін Монро, Том Круз, Роберт Де Ніро, Демі Мур, Пол Маккартні, Мірей Матьє, Пеле, Дієго Марадона і багато інших.

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