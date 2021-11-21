Михайлів день-2021: тематичні картинки, привітання, листівки і вірші

Привітання і картинки у Михайлів день / Фото: Колаж: Сьогодні

Щорічно 21 листопада православні святкують Михайлів день в пам'ять святого архангела Михаїла – одного з найшанованіших святих.

Не забудьте привітати з цим значущим святом рідних і близьких людей, побажати їм мужності, сміливості, щастя, удачі, віри у душі, здоров'я та миру.

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А ми зібрали для вас красиві картинки, листівки, вірші, прозу і найкращі побажання у Михайлів день-2021 .

Красиві вітання з Михайловим днем у прозі

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Нехай Михайлів день принесе удачу у всіх добрих починаннях, успіх у справах, радість та везіння. Нехай на вашому шляху трапляється лише добрі люди. Нехай удома буде затишок і гармонія. Бажаю провести це свято гідно та з вірою у серце.

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Красиві картинки та привітання з Михайловим днем / Фото: Pinterest

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У День шанування архангела Михаїла хочу побажати, щоб світло його слави осявало ваш життєвий шлях, чиста віра та відкритість дарували душі щиру радість, а ім'я його, як символ мужності і терпіння, давало вам силу духу та надихало на безстрашність і подвиги.

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Листівки та картинки у Михайлів день / Фото: Pinterest

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Вітаю з Михайловим днем, коли вшановується святий архангел. Нехай він почує ваші молитви, нехай дарує вам мужність, силу, здоров'я та перемогу у добрих справах. Нехай осінь буде щедрою та благодатною, а зима – прихильною. Нехай вам супроводжує у житті удача.

Михайлів день: вітальні листівки / Фото: Pinterest

Михайлів день: філософські привітання у віршах

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В день Михаила я вас поздравляю,

И от души вам здоровья желаю.

Пусть сказочным будет всегда настроенье,

Пусть рядом всегда будет с вами везенье.



Живите красиво, живите чудесно,

Живите в достатке, безбедно, прелестно.

Пусть жизнь ваша праведна будет, прекрасна,

Погода всегда будет солнечна, ясна!

З Михайловим днем: картинки та вірші / Фото: Pinterest

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Пусть архангел Михаил

Принесет в ваш дом удачу

И подарит много сил,

Души сделает богаче,



Отведет тоску и зло,

От беды крылом укроет,

Пусть удачей и теплом

Дом ваш бережно наполнит.

Тематичні картинки у Михайлів день / Фото: Pinterest

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Пусть день Святого Михаила

Наполнит жизнь твою добром,

Чтоб в ней гармония царила,

Пускай уютным будет дом,

Пусть в нем огонь любви горит

И придает душевных сил!

Пусть счастье в доме сохранит

Святой архангел Михаил!

Раніше ми розповідали, що не можна робити в Михайлів день-2021.