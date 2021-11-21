Михайлів день-2021: тематичні картинки, привітання, листівки і вірші

Привітання і картинки у Михайлів день / Фото: Колаж: Сьогодні
Щорічно 21 листопада православні святкують Михайлів день в пам'ять святого архангела Михаїла – одного з найшанованіших святих.
Не забудьте привітати з цим значущим святом рідних і близьких людей, побажати їм мужності, сміливості, щастя, удачі, віри у душі, здоров'я та миру.
А ми зібрали для вас красиві картинки, листівки, вірші, прозу і найкращі побажання у Михайлів день-2021 .
Красиві вітання з Михайловим днем у прозі
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Нехай Михайлів день принесе удачу у всіх добрих починаннях, успіх у справах, радість та везіння. Нехай на вашому шляху трапляється лише добрі люди. Нехай удома буде затишок і гармонія. Бажаю провести це свято гідно та з вірою у серце.
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У День шанування архангела Михаїла хочу побажати, щоб світло його слави осявало ваш життєвий шлях, чиста віра та відкритість дарували душі щиру радість, а ім'я його, як символ мужності і терпіння, давало вам силу духу та надихало на безстрашність і подвиги.
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Вітаю з Михайловим днем, коли вшановується святий архангел. Нехай він почує ваші молитви, нехай дарує вам мужність, силу, здоров'я та перемогу у добрих справах. Нехай осінь буде щедрою та благодатною, а зима – прихильною. Нехай вам супроводжує у житті удача.
Михайлів день: філософські привітання у віршах
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В день Михаила я вас поздравляю,
И от души вам здоровья желаю.
Пусть сказочным будет всегда настроенье,
Пусть рядом всегда будет с вами везенье.
Живите красиво, живите чудесно,
Живите в достатке, безбедно, прелестно.
Пусть жизнь ваша праведна будет, прекрасна,
Погода всегда будет солнечна, ясна!
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Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит много сил,
Души сделает богаче,
Отведет тоску и зло,
От беды крылом укроет,
Пусть удачей и теплом
Дом ваш бережно наполнит.
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Пусть день Святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пусть счастье в доме сохранит
Святой архангел Михаил!
Раніше ми розповідали, що не можна робити в Михайлів день-2021.