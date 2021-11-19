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Михайлів день-2021: що категорично не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 листопада, 18:06
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Свято важливо провести весело і з гарним настроєм, а от лаятися і вступати в конфлікти в Михайлів день у жодному разі не можна.
Головні традиції в Михайлів день
Головні традиції в Михайлів день / Фото: Колаж: Сьогодні

Щороку 21 листопада православна церква шанує пам'ять святого архангела Михаїла – одного з найбільш шанованих святих, а також відзначає собор архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних . А в народі святкується Михайлів день.

У 2021 році Михайлів день буде вихідним, тому що випадає на неділю . Про головні традиції, звичаї і заборони цього дня читайте у нашій статті.

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Михайлів день: народні традиції

  • У Михайлів день віруючі йшли до храму, ставили свічку та молилися архістратигу Михаїлу . Насамперед святого просили захистити від ворогів та недоброзичливців.
  • Люди здавна вірили, що саме Михаїл стоїть на райській брамі і зустрічає душі померлих. У нього записано життєвий шлях кожної людини. А тому цього дня було прийнято поминати померлих .
  • Також у цей день подавали милостиню і допомагали хто чим міг жебракам та знедоленим.
  • У день Михаїла було прийнято влаштовувати святкову вечерю , на якій за столом збиралася вся рідня. З популярних страв подавали м'ясо та пироги, адже Різдвяний піст почнеться лише за тиждень.
  • А щоб весь рік не хворіти, цього дня традиційно влаштовували лазню .

Що категорично не можна робити у Михайлів день 21 листопада

  • На Михайлів день під забороною важка та брудна домашня робота : прання, прибирання, шиття тощо.
  • Також цього дня намагалися нічого не рубати і не різати .
  • У жодному разі не можна відмовляти у допомозі нужденним , інакше архангел розгнівається і покарає.
  • Не можна сваритися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки, бажати комусь зла . Навпаки, це свято – найкращий день для примирення.
  • На Михайлів день не можна будь що робити з корисливою метою і заради власної вигоди. Наші пращури вірили, що архістратиг Михаїл прогнівиться за таку поведінку.

Раніше ми публікували наочний календар харчування по днях на Різдвяний піст 2021-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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