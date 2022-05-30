Молодик 30 травня-2022: що не можна робити в цей день

Молодик 30 травня 2022: чим цікавий і що не можна робити / Фото: Unsplash

Сьогодні, 30 травня, відбудеться останній весняний молодик у 2022 році. Чим примітний цей день, які особливості та небезпеку приховує у собі, чим можна займатися, а що краще не робити у цю фазу Місяця, щоб уникнути неприємностей, дізнайтесь у нашій статті.

Особливості молодика 30 травня

Отже, молодик пройде 30 травня о 14:31 за київським часом на стику 30-го та 1-го місячних днів, під знаком зодіаку Близнята.

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Молодик – це фаза Місяця, коли він розташовується між Землею та Сонцем практично на одній прямій із ними. Під час молодика супутник Землі не видно на небі.

На думку астрологів, період молодика важливий у житті людей, тому що саме в цей час відбувається закладання цілей та завдань на майбутнє . А ще це сприятливий період для накопичення сил на нові звершення та важливі справи.

У фазу молодика корисно формулювати свої бажання та прагнення , візуалізувати, писати, малювати, озвучувати, чого ви хочете і про що мрієте. А якщо це бажання загальне та колективне – його сила збільшується багаторазово.

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Молодик, що настає у знаку Близнята , може серйозно вплинути на життя, поведінку та самопочуття людей. Близнята здатні зробити людей активнішими, діяльнішими, рухливими та веселими. Цей легкий, повітряний, говіркий знак зодіаку сприяє спілкуванню, знайомствам і допомагає без особливих зусиль порозумітися з оточуючими.

У дні Близнят сприятливо спілкуватися зі знайомими та незнайомими людьми, а також здійснювати короткі поїздки та переміщення, не заради якихось кінцевих цілей, а просто, щоб задовольнити потребу в насиченні враженнями. Із занять найкраще підійдуть ті, які не вимагають особливої концентрації уваги та великих тимчасових витрат.

Що не можна робити під час молодика 30 травня

Важливі рішення у сфері бізнесу та кар'єрного зростання краще відкласти на інший час, тому що, піддавшись швидкоплинному пориву, люди ризикують наробити помилок, про які згодом шкодуватимуть.

у сфері бізнесу та кар'єрного зростання краще відкласти на інший час, тому що, піддавшись швидкоплинному пориву, люди ризикують наробити помилок, про які згодом шкодуватимуть. Якщо ж перенести справи не виходить, не варто затягувати з їх вирішенням довгими роздумами – це виснажує та втомлює, а імпульсивність принесе більше користі.

довгими роздумами – це виснажує та втомлює, а імпульсивність принесе більше користі. Не треба хапатися за кілька справ одночасно – ви не зможете їх довести до кінця, і вони вирушать у довгу скриньку до наступного настрою.

ви не зможете їх довести до кінця, і вони вирушать у довгу скриньку до наступного настрою. Слід звільнити себе на цей період від важких фізичних навантажень.

У день молодика краще утриматися від будь-яких починань . Це час планів, загадування бажань, підготовки та накопичення сил. А от до реалізації задуманого можна приступати за два дня.

. Це час планів, загадування бажань, підготовки та накопичення сил. А от до реалізації задуманого можна приступати за два дня. Також на молодика не варто перебувати в смутку, скандалити, бажати комусь зла, тому що весь негатив, що виходить від вас, може до вас і повернутися.

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