30 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 30 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 30 травня
- Всесвітній день боротьби проти астми та алергії – проводиться під егідою ВООЗ, головною метою якого є привернення уваги людей до важливих проблем здоров'я.
- Міжнародний день фемінізму або День жіночої емансипації – встановлено на згадку про національну героїню Франції Жанни д'Арк.
Іменинники 30 травня
День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Афанасій, Давид, Євдокія, Єфросинія, Степан, Юнія.
Яке сьогодні церковне свято
30 травня у православній церкві вшановується пам'ять апостола Андроніка та святої Юнії, мучеників Солохона, Памфаміра та Памфалону, воїнів, святителя Стефана, патріарха Константинопольського.
Народне свято
У народі 30 травня вшановувалась Євдокія Свистунья. Цього дня підгортали картоплю та зазивали дощі. Також вважалося, що у цей день дмуть сильні вітри.
Прикмети на 30 травня
- на Євдокію завжди сильні вітри;
- яка погода стоїть на Євдокію, таким буде й усе літо;
- якщо у цей день північний вітер – до холодного літа.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 травня
- 1431 – спалена на багатті національна героїня Франції Жанна д'Арк.
- 1896 – в Америці офіційно зафіксовано першу в історії ДТП.
- 1985 – відбувся перший показ літака Ан-124 "Руслан" у Франції.
Хто народився 30 травня
- 1846 – Карл Фаберже, відомий ювелір.
- 1887 – Олександр Архипенко, український скульптор, піонер кубістської скульптури.
- 1915 – Богдан Весоловський, український музикант, композитор, пісняр.
- 1934 – Олексій Леонов, радянський космонавт, що вперше вийшов у відкритий космос.
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