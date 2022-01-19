Загальний гороскоп на сьогодні, 19 січня – астролог про те, чи буде день щасливим, кому пощастить більше за інших

Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

З учора Місяць пішов на спад. У період спадного Місяця доводити до завершення справи, навіть дуже складні, краще, ніж братися за щось нове.

День сьогодні набагато спокійніший і м'який, ніж вчорашній. Люди менше енергії, ніж було вчора. Легше втомитись, вдень може почати хилити до сну. Проте люди менш дратівливі, тихіше кажуть, менше сваряться.

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Сьогодні хороший день, щоб лагодити те, що було зламано. Чи то домашні прилади, особисті стосунки чи проблеми на роботі. У вас все вдасться виправити, якщо ви зробите ставку на доброзичливість, спокійно обговоріть ситуацію.

Для нудної роботи, день рутини не підходить. Якщо є можливість, перенесіть здійснення нудних справ на другий день.

Дуже добрий день для любовних побачень, відпочинку в компанії коханої людини. І особливо для сексу.

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Добре займатися творчістю та самовиражатися. А ще добре ходити до церкви, молитися, сповідатись. Можна і не в церкві. Може, вам треба виговоритись? Сходіть у гості до старого друга і поговоріть до душі.

У такі дні, як сьогоднішній, у людини може покращитись самопочуття. Наприклад, після кількох днів нездужання, покращується стан, падає температура, хворий відчуває полегшення.

Але погано навантажувати себе, треба остерігатися перенапруження. Погано пити алкоголь, легко перебрати, і завтра буде сильне похмілля.

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Ще одна проблема сьогодення – травми. Будь ласка, дивіться під ноги. І обережніше із гострими предметами, металом. Зростає небезпека поранень.

День особливо вдалий для Близнюків, Львів, Стрільців та Водоліїв. Цього дня їм може поталанити.

Ракам та Рибам краще не будувати на сьогодні великих планів.

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