Сонце в Козерозі – як це впливає на кожну людину, її характер та настрій

Козеріг – один із чотирьох "головних" або "кардинальних" знаків Зодіаку в астрології. До основних знаків також відносяться Овен, Рак і Терези.

Козеріг – знак, пов'язаний із зимою. Коли Сонце входить у знак Козерога, у наших широтах починається астрономічна зима.

Цього разу Сонце увійшло на знак Козерога 21 грудня 2021 року о 17:59. Сонце залишиться в цьому знаку до 20 січня 2022 року. А 20 січня о 4:39 ранку Сонце покине знак Козерога і увійде на знак Водолія.

Реклама

Коли Сонце у Козерозі, у людей багато вільного часу. Вони веселяться та відпочивають. Але сам цей знак не любить ледарство. Тому час, не зайнятий роботою, астрологи рекомендують витратити планування. Корисно навіть просто думати про майбутнє, свої перспективи та цілі на весь наступний рік.

Історично новорічні побажання у нас пов'язані із планами. Ми бажаємо близьким досягти успіху, знайти себе, зробити кар'єру, заробити грошей, знайти любов. Усе це на кшталт впливу знака Козерога, якому властива послідовність, планомірність, цілеспрямованість.

Коли Сонце в Козерога, будь-які зусилля приносять результат. Не бійтеся навантажувати себе справами, думати про кар'єру, говорити з начальством про підвищення зарплати – зараз чи перспективою, брати на себе відповідальність.

Реклама

Цей період не дуже хороший для заробітків, але він може ознаменуватися укладанням договорів, працевлаштуванням та іншими подіями, які принесуть вам прибутки у перспективі.

Період, коли Сонце в Козерозі, добрий для економії. Робити покупки краще близьким, дітям, коханим. А себе не надто балувати. Той, хто багато витрачає на себе в такий період, ризикує в перспективі залишитися без грошей.

Сонце в Козерога – не найкращий момент, щоб кардинально щось змінювати в особистому житті. Але відносини, що вже склалися, можуть зміцнитися і наповнитися новим змістом. Також цього року період Сонця в Козерога може бути пов'язаний із відновленням відносин, які раніше перервалися. Мало того, ці стосунки можуть виявитися надзвичайно бурхливими та сексуальними.

Реклама

Сонце в Козерога – це період, коли треба уважно стежити за здоров'ям. Підвищується ризик травм, ударів, переломів, адже Козеріг – символ, який управляє людським скелетом, кістками. Також у період, коли Сонце знаходиться у Козерога, може початися загострення хронічних захворювань.

Однак також Козеріг пов'язаний із медициною. Тому цей період чудово підходить, щоб зайнятися своїм здоров'ям, почати курс медичних процедур і навіть зважитися на операцію, якщо вона потребує.

Козеріг – знак стоматологів. Тож якщо ви вирішили лікувати зуби, то зараз – найкращий момент. Наступного разу такий сприятливий збіг обставин для видалення зубів, протезування, пломбування розпочнеться лише наприкінці березня.

Іноді проходження Сонця за знаком Козерога може бути пов'язане з поганим настроєм, тугою і навіть депресією. У період з 11 по 20 січня такі переживання можуть бути відчутними для багатьох. У ці дні краще бувати більше на людях, спілкуватися. Причому, спілкування краще душевне, в тихому місці, у звичному колі. Клуби, дискотеки та інші подібні пригоди менш кращі, ніж візит у гості або зустріч у затишному ресторанчику.

Період Сонця в Козерозі чудово підходить для планування та здійснення справ, пов'язаних з нерухомістю. Ви можете обмірковувати покупку квартири, продаж чи ремонт. Ці довгі та клопіткі справи краще почати, поки Сонце в Козерозі. Навіть якщо вони не завершаться швидко, в такому разі вони не завдадуть вам зайвого клопоту.

Знак Козерога не надто сприятливий для поїздок, подорожей. Якщо ви збираєтеся в дорогу, то краще нехай ваш тур буде нетривалим. А ще краще – на невелику відстань, у межах України.

Поки Сонце у Козерога, у політиці збережеться стабільність. Жодних особливих потрясінь чи подій. Але може бути тривога, невпевненість у перспективах. Люди в цей період часто замислюються над тим, як захистити себе, своїх близьких, а також майно, яким вони володіють. Краще не лише думати, а й утілювати плани. Фантазерів і мрійників Козеріг не дуже шанує.

Раніше ми публікували Місячний календар – що можна і чого не можна робити у місячні дні.

І також писали, що таке Місяць без курсу.