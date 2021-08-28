Горіховий Спас: що нести до церкви

Що святять на Горіховий і Хлібний Спас / Фото: Колаж: Сьогодні
Щорічно 29 серпня православні відзначають останній Третій літній Спас, який також називається Горіховий або Хлібний Спас. У цей день прийнято освячувати продукти, які потім дозволено їсти. Що належить нести до церкви, читайте в нашій статті.
До цього дня саме дозрівали лісові горіхи ліщина, а тому свято так називалося.
Свято Горіхового Спаса встановлене в пам'ять подій, коли в Константинополь був перенесений Нерукотворний образ Христа на полотні. А тому ще одна назва дня – Спас на полотні, Нерукотворний Спас або Полотняний Спас.
Крім того, Горіховим Спасом завершується двотижневий Успенський піст, тож на нього вже не поширюється заборона скоромної їжі.
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Що святять на Горіховий Спас у церкві
- За старих часів люди освячували в церкві льон, прядиво та полотно , які використовували не лише для виготовлення одягу, а й при лікуванні хвороб, а також ворожіннях.
- А ось до наших днів збереглася традиція нести в храм горіхові гілки і листя для цілющих настоянок.
- Також до церкви несуть горіхи , які після освячення можна їсти і роздавати в якості гостинців.
- Крім ліщини на Горіховий Спас можна приносити будь-які горіхи – грецькі, арахіс, фісташки тощо.
- Зерно і хліб нового врожаю після ритуалу освячення можна вживати в їжу.
- За традицією люди кладуть у кошики яблука, виноград, мед та інші природні дари, черга яких уже наступила раніше, на Медовий і Яблучний Спас.
Крім продуктів на Третій Спас перед осінню святять нові колодязі , чистять джерела, п'ють воду. Проводяться ритуали: люди обходять колодязі навкруги, начебто замикаючи теплу пору року.
У цей день прийнято пекти пироги із зерна нового врожаю. З давніх-давен господині готували на Хлібний Спас різноманітну випічку з фруктами, овочами, грибами, м'ясом і рибою. На чолі столу завжди були хліб, горіхи, мед і яблука – це головні святкові страви.
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