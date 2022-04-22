Великдень-2022: що категорично не можна робити

Головні традиції та заборони Великодня / Фото: pexels.com
Незабаром, у неділю, 24 квітня, весь православний світ відзначатиме найголовніше свято в році – світлий Великдень-2022 .
Великдень – це значуща християнська подія та найголовніше церковне свято. Воно знаменує світле Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, а також торжество перемоги над смертю та очищення від гріхів.
Здавна на Великдень люди дотримуються християнських та народних традицій . Як правильно поводитися і що категорично не можна робити у свято Воскресіння Христового, дізнайтесь у нашій статті.
Великдень: що не можна робити
- У день Воскресіння Христового треба відпочивати від мирської метушні та клопоту. А тому на свято взагалі не можна займатися роботою вдома , прибирати, прати, готувати, шити, вишивати – все потрібно робити заздалегідь.
- Також категорично не можна працювати в саду , городі, на присадибній ділянці, будувати, забивати цвяхи, пиляти, копати, садити рослини тощо.
- Під забороною гучне святкування Великодня та розважальні заходи. Це радісне сімейне свято, яке краще зустріти у колі сім'ї, у тихій та спокійній обстановці.
- У день Великодня не можна перебувати в поганому настрої , думати про негатив, сумувати або сваритися, бажати людям зла, брехати, мститися, лихословити, пліткувати, засуджувати інших людей.
- Цього дня не можна вінчатися та хрестити дітей , а сімейні свята, якщо вони співпали з Великоднем, краще перенести на інший час.
- Зі святкового великоднього столу не можна викидати те, що було освячено у храмі , наприклад, шкаралупу від крашанок або залишки паски. Їх можна згодувати тваринам, спалити чи закопати.
- Цього дня не можна виносити та віддавати з дому нічого цінного, а також позичати гроші , тому що разом із цінностями можна віддати і благополуччя.
- Вважається, що на Великдень не можна відвідувати цвинтар , проводити панахиди і сумувати за померлими. Для цього є спеціальні поминальні дні.
Раніше ми розповідали, як можна цікаво та яскраво прикрасити великодні паски до свята. Також ми розповідали, чому на Великдень кажуть Христос Воскрес. А ще пояснювали, як щороку розраховувати перехідні свята за великоднім календарем.