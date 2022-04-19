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Як прикрасити паску-2022: ТОП-10 яскравих ідей із фото

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19 квітня, 15:28
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Гарний, ніжний, ошатний, прикольний декор великодньої випічки – вибирайте варіанти, що найбільше сподобалися.
Як прикрасити паску: багато ідей
Як прикрасити паску: багато ідей / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Наближається Великдень-2022, який ми святкуємо найближчої неділі 24 квітня. Саме час задуматися про випічку та прикраси .

Найголовніший атрибут свята – паска. Багато господинь печуть паски вдома і власноруч їх прикрашають. Варіантів може бути багато – на що вистачить вашої фантазії. А ми зібрали цікаві ідеї з фото, як прикрасити паску, які можуть стати вам у нагоді.

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Як прикрасити паску: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Кольорова глазур

Як прикрасити паску / Фото: pinterest
Як прикрасити паску / Фото: pinterest

Верх паски не обов'язково має бути білим. Вибирайте будь-який відтінок та отримуйте яскраву випічку.

  • Лайфхак 2. Прянощі

З чого зробити прикраси для паски / Фото: pinterest
З чого зробити прикраси для паски / Фото: pinterest

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Зробити паску ароматною допоможе не тільки начинка всередині, але й прикраса зверху: кориця, лимонні цукати, улюблені прянощі .

  • Лайфхак 3. Розпис

Як рописати паску / Фото: pinterest
Як рописати паску / Фото: pinterest

Якщо є вільний час та настрій – займіться розписом . За допомогою білої та шоколадної глазурі можна красиво розмалювати верхівку випічки.

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  • Лайфхак 4. Бусинки

Чим декорувати паску / Фото: pinterest
Чим декорувати паску / Фото: pinterest

Для прикраси паски вам знадобиться солодка кондитерська біжутерія та акуратність. Паска стане просто коштовною.

  • Лайфхак 5. Крафін

Як зробити красиву паску / Фото: pinterest
Як зробити красиву паску / Фото: pinterest

Ця випічка за своєю технологією вже виходить гарною. Подивіться, яка незвичайна форма завитка вийшла у крафіна за рахунок згортання тіста . Залишилось присипати цукровою пудрою.

  • Лайфхак 6. Квіти

Квіти на пасці у вигляді прикраси / Фото: pinterest
Квіти на пасці у вигляді прикраси / Фото: pinterest

Великдень – справжнє весняне свято. Так додайте весну у випічку і прикрасьте паску живими квітами та бутонами .

  • Лайфхак 7. Домашній стиль

Паска у сільському стилі / Фото: pinterest
Паска у сільському стилі / Фото: pinterest

А точніше – поєднання вишуканості та простоти . Ніжна верхівка паски, оформлена численними дрібними деталями, ефектно виглядає у поєднанні з натуральним папером, колосками та травами.

  • Лайфхак 8. Безе

Як прикрасити паску / Фото: pinterest
Як прикрасити паску / Фото: pinterest

Безе, меренга, макаруни – це не лише гарно, але ще й дуже смачно . Якщо ж ви робите тісто на яєчних жовтках, то білки знайдуть гідне застосування у декорі.

  • Лайфхак 9. Вушка

Як прикольно вбрати паску / Фото: pinterest
Як прикольно вбрати паску / Фото: pinterest

Такі пасочки – чудовий подарунок для дітей . Вони просто прийдуть у захват від милих зайчиків із глазурними вушками.

  • Лайфхак 10. Глазур

Як оформити паску глазур'ю / Фото: pinterest
Як оформити паску глазур'ю / Фото: pinterest

Цукровою глазур'ю можна не просто полити паску, а зробити по всій поверхні ажурний мереживний розпис .

Раніше ми розповідали, чому на Великдень кажуть Христос Воскрес.

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